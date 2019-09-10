【媽媽心底話】單獨帶孩子出街很狼狽　新手媽媽心累但要相信自己

認識幾位新手媽媽，她們的兒女不到一歲，大家都不約而同地表達，不能自己單獨帶孩子出街，要等丈夫、四大長老、或工人姐姐其中一個在旁，方能成事。

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後來發現，這個現象在香港是很普遍的。為何會這樣呢？

我明白，帶兒女外出，需要預備尿片、水樽、奶樽、濕紙巾、紗巾、多一套更換衣服、小玩具、小零食、孭帶、手推車……等，要新手媽媽「單拖」帶齊這套「重裝備」，還要適應自己個出街湊仔袋，打開哪條拉鍊有濕紙巾、袋裏哪一格是放尿片、怎樣最快把換片墊拉出來等，怎會不「呢Hea」呢？

認識幾位新手媽媽，她們的兒女不到一歲，大家都不約而同地表達，不能自己單獨帶孩子出街，要等丈夫、四大長老、或工人姐姐其中一個在旁，方能成事。（Gettyiamge／視覺中國）

還有，出發前要部署出街路線：怎樣避開繁忙交通時間才能有個安樂座位、港鐵坐哪一卡最近升降機，方便手推車上落、哪一間餐廳有嬰兒櫈或給孩子「放電」的角落、哪裏會有乾淨換片的洗手間和哺乳室、哪裏可以坐下處理孩子的突發情況、哪裏有咖啡室或沙發可以歇息等……還未說如何配合以上情況和子女的小睡時間，做母親怎會不精神緊張呢？

很多職場上精明的媽媽，帶孩子出街卻如臨大敵，原因是要應對的一個充滿變數的生命，很多情況都會不似預期，身心也要非常操勞。而「單獨和孩子搭車去目的地、完成目的、坐車回家」簡直是母親的三項鐵人賽，如果中途遇到孩子「爆屎爆尿」要換片換衫？或孩子忽然狂喊狂扭抱？媽媽怎樣可以一手推嬰兒車、一手抱着孩子？如果孩子忽然狂奔，媽媽怎樣帶着重裝備去追回孩子呢？

我明白，帶兒女外出，需要預備尿片、水樽、奶樽、濕紙巾、紗巾、多一套更換衣服、小玩具、小零食、孭帶、手推車……等。（Gettyimage／視覺中國）

這些事情確實比平日辦公室的工作更艱巨，亦很難做得完美。而且媽媽這份工是24小時的，要適應沒有很多自己的空間和時間，平日又不夠休息，實在非常疲累。所以，很多新手媽媽決定投降，認定自己是做不來的，寧願有人幫忙，才會帶孩子出街去。

其實鐵人是需要練出來的，如果沒有「無論如何也要做得到」的心態，根本就不會訓練自己，亦不會接受單獨帶孩子出街的挑戰。

很多職場上精明的媽媽，帶孩子出街卻如臨大敵，原因是要應對的一個充滿變數的生命，很多情況都會不似預期，身心也要非常操勞。（Gettyimage／視覺中國）

我有一個媽媽朋友，家庭頗富裕的，因為高齡產子，湊仔對她來說相當吃力。所以家有兩名工人，一個負責照顧家務，一個負責照顧兒子。基本上，她沒有嘗試過單獨帶孩子上街。不過，近來情況有變，她舉家移民，再沒有工人。人在外地，煮飯洗衫湊仔要一腳踢，她卻勝任有餘，親子關係也比之前融洽。

說到底，「心態」決定「信念」，「信念」決定「行動」。

當朋友知道在外地沒有工人，沒有「倚賴工人」的心態，便相信「凡事都可以自己做了」，而「自己可以做得到」的「行動」便出現。

其實鐵人是需要練出來的，如果沒有「無論如何也要做得到」的心態，根本就不會訓練自己，亦不會接受單獨帶孩子出街的挑戰。（Gettyimage／視覺中國）

我的工作環境有不少外國家庭，那些外國媽媽什麼都一腳踢，她們沒有四大長老、工人姐姐，朋友也不多，或許因為這些因素，加上她們國家的育兒文化是沒有陪月和工人的，所以自己湊細路去街是理所當然的，不帶他們出街買餸便沒飯開了。

對我來說，這是一種激勵，當沒有人可以倚賴，自己便可以做得到！

我大兒子4歲的時候，小兒出世，當時大兒子homeschool，時常都在我身邊，我沒有工人和長老，丈夫要工作，事實上是沒有可能不是一拖二出街的。我刻意訓練自己要多獨自帶他們外出，由近距離開始，不奢求過程可以很完美，做到便可以了，任何突發情況就Let it be，情況惡劣的話頂多「打的」回府。

當朋友知道在外地沒有工人，沒有「倚賴工人」的「心態」，便「相信」「凡事都可以自己做了」，而「自己可以做得到」的「行動」便出現。（Gettyiamge／視覺中國）

我也不會避免麻煩，會儘量帶兩名兒子出外和朋友吃飯，投入我的社交生活，並帶預備書籍、輕便玩具、畫簿顏色等，預備我和朋友聊天時同時也可娛樂他們。當然，萬事起頭難，偶爾也要專注孩子的需要，忽然，又要帶孩子岀去行個圈。幸好，有了解我情況的朋友，有些也有孩子的，價值觀相近，可以彼此照應。當訓練自己帶孩子獨自外出得多，情況也會漸漸好得多了，就是熟能生巧的簡單道理吧！

訓練自己帶孩子出街，和訓練小朋友的自理能力沒有分別，例如訓練子女自己食飯，開始總會有「論盡」的時候，容許所有的不完美，繼續練習，始終都會有成功的一天。否則，孩子永遠要人餵才會吃飯，那和媽媽要有人陪才可帶孩子外出沒有兩樣！

訓練自己帶孩子出街，和訓練小朋友的自理能力沒有分別。（Gettyimage／視覺中國）

媽媽根本就是一個鐵人，是以時間和行動鍛鍊出來的。當母親的，與生俱來也藏着照顧子女的能力，我們要信任自己能夠擔當所有的育兒任務，不要輕易放棄自己可以做得到的機會，當願意接受挑戰，有着「即管放馬過來」、「無論如何也會做得到」的勇敢心態，鐵人便開始鍊成，應該沒有什麼可以難倒鐵人媽媽妳了！

內容提供：我家孩子不想幼稚園

作者Facebook專頁：我家孩子不上幼稚園 - GoKids

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作者個人網站：www.ststephenssociety.com

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鐵人媽媽 即管放馬過嚟」​】

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