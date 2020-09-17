【兒童發展】4歲男孩握筆無力、積木常跌　原因竟與父母餵飯有關

小朋友寫字醜怪、自理能力不足，與家庭的照顧息息相關。台灣一個4歲男孩，近日被幼稚園老師發現他手肌無力，連砌積木也無法順利組合或拆解，又常常拿不穩玩具。男孩媽媽更發現小朋友握筆無力、排斥畫畫，要轉交職業治療師作進一步評估。本港職業治療師指，上述情況並不罕見，而且大部分個案亦由學校發現為多。

香港耀能協會職業治療師譚采妮指，據她的經驗，較多小朋友手肌無力的個案是由學校發現，「因為現今家庭只生一個小孩，父母較難比較知道自己的小朋友能力相對同齡的表現如何」。

譚采妮指，小朋友如手肌力量不足，將非常影響日常生活。「握筆的力度不夠，寫字畫畫也很快覺得累、用剪刀也打不開；想扭開樽蓋、打開零食蓋子又不夠力；甚至穿衣扣鈕時，也不夠力量把鈕扣推入鈕門。」她說。

雖然過程骯髒，卻是一個重要的學習過程。（GettyImage）

兒童手肌力量發展時間表：

她認為，因為現今家庭的小孩較少，家庭集中了大部分的資源給小朋友，他們的日常生活都被照顧周到。有時他們吃飯較慢，長輩又會擔心他們吃得不夠飽、食物變冷、怕他們食得骯髒，忍不住便餐餐餵飯，其實這些「唔忍心」也剝奪了小朋友在生活中訓練手肌力量的機會。

譚采妮建議，家長宜給予小朋友更多空間、時間和包容性，來讓小朋友嘗試不同的事情，從而訓練手肌的力量。

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