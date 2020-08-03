【8大除霉法寶】潮濕黴菌可致過敏性肺炎　用咖啡渣清除一樣得

親子
撰文：
最後更新日期：

潮濕溫暖的天氣令黴菌滋生，若家居不常保持通風清爽，容易令物件發霉。家居發霉會形成灰黑斑點，並產生臭噏異味。表現上對健康無害，但卻充滿危機，更有機會導致過敏性肺炎，需要多加小心！

濕暖的天氣令黴菌滋生，若家居不常保持通風清爽，容易令物件發霉。（Unsplash）

黴菌容易依附在物件上，例如牆身、木櫃、衣物、手袋等，甚至依在塵土微粒，隨風飄入屋，通過口鼻而入侵呼吸道的話，有機會引發氣喘、敏感或過敏性肺炎。因此，要時刻保持家居清潔和通爽，防止黴菌蔓延，以免家居成為病原體生存的溫床。

家居發霉會形成灰黑斑點，並產生臭噏異味。（Unsplash）

學會利用家中環保小物，可以去濕除霉多個功效！

▼▼▼▼▼按下圖看8大家居去濕除霉法寶▼▼▼▼▼

+19
+18
+17

想輕鬆去除濕氣，亦可使用抽濕機，定時開啟，能吸取空氣中大量水分，防止物品發霉。

編輯推薦：松井靜音抽濕機

▼▼▼▼▼按下圖看松井靜音抽濕機 $599▼▼▼▼▼

+13
+12
+11

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/03）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！

【新冠肺炎】潮濕天氣或增飛沫傳播風險　必讀抽濕機選購Tips
美妝蛋永遠發霉收場? 5招教你清洗保養絕招 延長美妝蛋壽命抗潮濕
潮濕天氣衣服難乾又易噏？教你室內晾衫快速乾衣+去霉除臭小技巧
【新冠肺炎】口罩受潮過濾唔到病毒?即睇口罩防潮Tips+吸濕小工具
鼻敏感? 濕疹? 背脊生粒粒? 4招對付家居塵蟎 擊退敏感及皮膚問題
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。