【8大除霉法寶】潮濕黴菌可致過敏性肺炎　用咖啡渣清除一樣得

潮濕溫暖的天氣令黴菌滋生，若家居不常保持通風清爽，容易令物件發霉。家居發霉會形成灰黑斑點，並產生臭噏異味。表現上對健康無害，但卻充滿危機，更有機會導致過敏性肺炎，需要多加小心！

濕暖的天氣令黴菌滋生，若家居不常保持通風清爽，容易令物件發霉。（Unsplash）

黴菌容易依附在物件上，例如牆身、木櫃、衣物、手袋等，甚至依在塵土微粒，隨風飄入屋，通過口鼻而入侵呼吸道的話，有機會引發氣喘、敏感或過敏性肺炎。因此，要時刻保持家居清潔和通爽，防止黴菌蔓延，以免家居成為病原體生存的溫床。

家居發霉會形成灰黑斑點，並產生臭噏異味。（Unsplash）

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