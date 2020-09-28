林克忠由救恩小學轉任宏信書院校長　一條龍學校更能陶造學生性格

今年直私校長再執位，任職救恩學校（小學部）校長2年的林克忠校長剛在9月轉到位於元朗的直資學校宏信書院任職，更大爆轉職並非挖角，反而是想在退休前10年實踐教育理念。他認為一條龍學校更能貫徹教育的方向，陶造學生優良的性格。 攝影：黃舒慧

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林克忠校長剛在8月告別任職2年的救恩學校（小學部），轉到宏信書院出任校長。記者大膽問他轉職的原因，想不到林校長竟如實回答：「想在退休前10年，出任一間符合信仰、一條龍、行國際課程的學校工作。」他在機緣巧合下得知宏信書院在招聘校長，便嘗試應徵。以他豐富的經濟和理念，順利獲得新工作。

林校長憶述，他在教育界工作28年，早年任職高中教師，其後先後出任中小學的不同職位，包括：港大同學會小學創校副校長、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校長和救恩學校（小學部）校長等。

這是一個機遇讓我接觸到小學教育，我覺得很有意思，有和學生同行的感覺。

他去年8年參與教會的門訓時，受到感動希望在退休前10年可以進入一間一條龍的學校工作。他認為12年一貫的課程，可以令學生的學習歷程和中小學銜接更順暢，也能陶造小朋友優良的性格。在上帝的安排之下，他在今年9月上任為宏信書院的校長。

課程設計以學生為本 放眼未來

林校長一向強調學生要增強國際視野，又把擅長的山藝放入課程之中。在救恩學校任職的2年間，他帶領學生走遍「香港四角」、到俄羅斯考察等，大大擴闊了學生的眼界。這些挑戰性活動為老師和學生帶來精彩的回憶和體驗，不過林校長卻不打算全套「移植」到宏信。

「課程設計需要視乎校程、學校需要、家長期望和學生的特質等。以往我們到外地考察，的確對小學生而言很震撼，但未必啟發到他們有更深入的思考。這些考察或者安排給中學生，又會帶來不一樣的效果，甚至可以幫助上大學。」他說。

雖然宏信不會「複製」以往的學習體驗，但林校長也希望透過國際的課程設計，鼓勵學生看得更闊更遠。「教育是『未來式』。我問你2036年的世界是怎樣，你也無法回答，但2036年就是今年小一學生大學畢業的年份。因此，你給他們教導所有已有的知識是沒意思，反而他們懂得學習的快樂更重要。」

而宏信書院的中學部則提供國際IB課程和本地DSE課程，林校長認為讀IB課程的學生較優秀，只是為學生提供更多的出路選擇。「曾有學生想讀醫科，他了解了入讀的條件後，就選擇不讀IB而讀DSE。所以並不代表讀IB就更優秀，要看學生未來想走的路。」他說。

面試不會只收一種學生 接受多元文化

宏信書院小一入學只收99位學生，今年約有1000人報名申請入學。林校長坦言，以該校的位置和學費，家長選擇申請應是經過深思熟慮。而因為疫情的關係，今年的面試將以視像會議的形式進行。

林校長希望小朋友在面試之中，享受整個過程，學校也會給予一些有質素的評語，希望對小朋友的未來有所幫助。

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