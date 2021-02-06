教育局向學校發信列明全面復課細節　教職員或需自行安排2周1檢

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-06 08:00

楊潤雄昨日（4日）在記者會上表示，若教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局會考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂。此措施一出馬上引來教育界不滿，香港教育專業人員協會（教協）更在18小時內收到合共逾萬名校長及教師的質疑，表示教育局是次決定完全沒有充分理據，即使如此，教育局未有打算撤回有關安排，學校目前仍需就新措施提交回信表示是否參與。

信件未有提及檢測方法

教育局昨日（5日）向全港學校發信，信件當中並沒有提及特別為教師提供檢測的安排，只說到學校教職員須保留陰性檢測結果及向校方出示相關證明，例如：電話短訊或檢測報告，以作校內紀錄。信件還附上19個社區檢測中心、在47間普通科門診、121間郵局和20個港鐵主要車站免費派發檢測樣本收集包的資料網站連結，相信教職員需自行安排檢測，然後再上報校方，在確定全體教職員已完成檢測並全屬陰性後，學校需向當區學校發展組 / 幼稚園及幼兒中心聯合辦事處發信，才可落實全面恢復面授課堂。

按圖即睇教育局向學校發出的信件內容：

復課安排（幼稚園）

幼稚園方面，上午及全日班的幼稚園可安排個別級別的學童，於上午回校進行不多於半天的面授課堂，而下午班的幼稚園可安排個別級別的學童，於下午回校進行不多於半天的面授課堂。幼稚園不可在另一個半天安排同一批學生的學習或其他活動。每節回校學生的數目以該節的學生人數三分一為限（即上午的人數上限為上午班及全日班總數的三分之一；下午的人數上限為下午班人數的三分之一）。

復課安排（小學）

小學方面，學校可安排個別級別的學生(包括小一至小六)於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試。學校不可在另一個半天安排任何個別級別學生的學習或其他活動，每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。

復課安排（中學）

中學方面，學校可安排個別級別的學生(包括中一至中六)回校進行不多於半天(上午或下午)的面授課堂或進行考試，而每節回校學生的數目以全校學生人數三分一為限。為避免同學們用膳時的感染風險，學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。

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