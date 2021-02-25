熱門直資私立小學校報名人數排名　頭兩位每年高達約7千人報名

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-25 12:45

大家還記得上年因疫情而導致不少直資及私立學校小一面試改為拍片，令家長不知所措的時光嗎？一年又過去了，疫情仍纏繞著我們的日常，暫未知會否影響今年面試情況。目前有多間學校已開始接受小一報名，根據往年經驗，一些熱門的學校都是「爭崩頭」的目標，亦不太受適齡升學人數影響，想入讀這些學校仍需過關斬將。

按圖即看十間最多人報名的直私小學排行：

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家長要留意，熱門學校的報名人數只是其中一個參考數字，部分學校即使報名人數較多，但如果考量到取錄人數的話，可能其他的學校競爭更大。以保良局蔡繼有學校和拔萃男書院附屬小學為例，兩間學校每年約4000人報名，但由於男拔收生人數較少，競爭相對較大。

三間直資小學快將公開報名

有小學已率先公布2022/23學年的小一入學報名詳情，包括上述報名人數排名第四的香港華人基督教聯會真道書院，餘下的兩間分別是以音樂教育作賣點的國際基督教優質音樂中學暨小學和主打中文IB教育課程的啓思小學。

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按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：