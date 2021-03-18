哺乳室泵奶被清潔工斥「使用太久了」　媽媽：我也不能控制速度…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-03-18 12:06

大賣場、百貨公司設置「哺乳室」，為了落實親子友善空間，體恤媽媽們帶孩子外出本就不容易，增設這個隱蔽溫馨的場所，希望能多少分擔一些辛苦，但日前卻有媽媽在此用哺乳室時，疑似遭受清潔人員在外拍門催趕，讓媽媽心理壓力超大！

擠奶到一半差點被破門而入！

這名媽媽在Facebook群組《爆怨公社》上發文指出，自己在228連假到台南某知名宮廟拜拜，而她因擠奶時間接近，一旁又有設置哺乳室，她便進去使用。也許是剛好遇到「打掃時間」，在她進去擠奶不久後，有一位男職員非常用力地敲門，問：「有人嗎？」媽媽回答：「有人。」結果對方竟然語氣不善地說：「用完趕快走，有人要打掃。」

突然被人在門外大喊，媽媽感受已經有點不好，正好當時老公上完廁所，準備推門進入哺乳室，而那位男職員竟然打算跟在後頭，且有硬闖的樣子，媽媽描述，好險當時老公快點擋住男職員的路，不然就真的要闖進來！而老公也覺得非常莫名其妙，詢問男職員為甚麼想闖進來，男職員表示：「其他人用3至5分鐘就好了。」老公表示，老婆人就正在裏面擠奶，請不要打擾。男職員才離開。

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隔沒多就又回頭查看是否使用完畢，媽媽：壓力山大！

由於當日來參拜的人數太多，媽媽跟老公說，他先去拜拜，自己留在這邊擠奶就好。沒想到老公才離開沒多久，男職員又掉頭回來敲門問：「有人嗎？」媽媽驚嚇之餘，仍大聲回答：「有人！」男職員卻不死心又再度詢問：「有人嗎？」媽媽想也許是外面聲音太大聲，導致第一次回答時男職員沒有聽到，因此用自己最大的聲音回覆：「有人！」男職員仍在門外站了一會下才離開。

媽媽心想，也許是男職員趕着打掃完要下班，但他的行為真的已經造成她的心理壓力，因此她擠奶擠到整個人都心神不寧，事後媽媽無奈表示，擠奶時要拿出器具，又要清潔、收拾，越急反而會越慢，自己也不能控制擠奶的速度，雖不想耽誤對方的工作，但自己也並非刻意霸佔哺乳室，直呼：「體諒一下很難嗎？」

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網友：「哪有人擠奶幾分鐘而已！」

而這則貼文也引發很多媽媽的共鳴，紛紛表示沒有人擠奶只花幾分鐘而已，至少都要40分鐘起跳！更有媽媽說，如果是在哺乳那更糟糕，男職員在外面拍門那麼大聲，嚇到寶寶喝奶的話，那時間恐怕是要更久！這麼大的壓力下，有奶都變沒有了⋯更有人直指男職員是不是每餐飯只吃３分鐘？還是把哺乳室當成廁所。

哺乳室畢竟是媽媽很隱私的地方，也是希望在外面吵雜的環境下，能有一處安靜的地方給媽媽和寶寶獨處。很多然感嘆，現在提倡的「親子友善環境」配套措施根本沒有完善的落實，公共場合對母乳媽媽超不友善，只能說媽媽帶孩子在外面，真的處處都不容易！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：哺乳到一半被清理員狂敲門「使用太久了！」，媽媽無奈：我也不能控制擠奶的速度啊】