赴美生孩子將「冇着數」？面對特朗普新政　7國或為未來熱門之選

隨着特朗普於2025年再度當選美國總統，他在上任當日簽署多項行政命令，其中最受關注的便是移民政策的收緊，包括取消「出生公民權」。



特朗普上任美國總統後大動作，其中取消「出生公民權」最讓爸媽震撼 !（路透社）

隨着特朗普於2025年再度當選美國總統，他在上任當日簽署多項行政命令，其中最受關注的便是移民政策的收緊，包括取消「出生公民權」。甚麼是「屬地主義」，指的是一個人在某國領土內出生，即可獲得該國國籍，無論父母國籍為何！

台灣yesma月嫂媒合平台行政總裁，同時也是專業的孕產規劃師王思涵就觀察，根據中國媒體報道，2007年僅有數百名中國孕婦選擇赴美產子，而到了2014年，這一數字已攀升至5萬人。近年雖然缺乏官方統計，但蓬勃發展的生育旅遊產業鏈顯示，赴美生子的趨勢並未減弱。

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同樣地，根據2003年台灣媒體報道，每年約有一、兩百名台灣婦女前往美國生子，而至2009年，這一數字已成長至兩千人。時至今日，雖無最新官方數據，但估計每年赴美生子的案例已達數千起。

特朗普上任美國總統後大動作，其中取消「出生公民權」最讓爸媽震撼 ! 該政策預計將於2月20日正式實施，消息一出，立刻引發全球赴美生子家庭的恐慌，更在美國內外掀起軒然大波。

2025年後，赴美生子仍是理想選擇嗎？

長期以來，美國採行無條件屬地主義，意味着所有在美國出生的嬰兒（包括非法移民的子女）皆可自動獲得美國公民身份。因為這項政策吸引了大量外國人士赴美生子，尤其是亞太地區，其中又以中國為主。

美國每年有數萬起旅遊生子案例，若政策突然改變，最受影響的將是赴美生子熱門地區，如加州、華盛頓州、紐澤西州及德州等州。不少有意赴美產子的家庭開始重新評估計劃，甚至有部分預產期接近的孕婦考慮提前於2月19日前剖腹產，以確保孩子能取得美國公民身份。

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加拿大，下一波生育旅遊的熱門選擇

針對此政策變動，孕產規劃師王思涵建議，赴美生子計劃隨時生變的狀況下，部分準父母不妨將目光轉向其他擁有穩定出生公民權保障的國家，例如加拿大。作為目前少數仍維持無條件屬地主義的國家之一，加拿大在經濟發展、生活品質及社會制度方面均優於許多其他國家，可能成為下一波生育旅遊的熱門選擇。

此外，部分國家雖採行屬地主義，但設有額外限制，例如：

．英國（1983年起，父母至少一方須為公民或合法居民）

．法國（滿18歲時可申請公民身份）

．德國（父母一方須在德國合法居住至少8年）

．愛爾蘭（父母一方須為公民或持有合法居留權）

．紐西蘭（父母須擁有永久居留權）

．澳洲（父母須為公民或合法居民）



美國內部法律戰與未來變數

王思涵分析這項政策變動來得又快又急，引發法律界的強烈反彈。

目前美國已有20個州及多個公民權益組織對特朗普政府提出訴訟，認為取消「出生公民權」違反美國憲法第十四修正案，該修正案明確規定：「所有在美國出生的兒童均享有公民身份。」

新澤西州總檢察長馬．普拉特金（Matthew Platkin）領銜訴訟，直指這項行政令「極具爭議且違憲」，並表示「有信心該命令永遠不會生效，因為這是美國歷史上最史無前例的削弱法治行動之一」。事實上，美國聯邦法官約翰．考夫諾（John Coughenour）已於1月23日暫時叫停該行政令。然而，美國司法部隨後表態，將「積極捍衛」特朗普政府的決策，未來局勢仍充滿不確定性。

若特朗普政府最終成功推動政策改革，對於不少家庭旯說，未來幾個月的政策發展將是關鍵，務必審慎評估，以做出最適合自身的選擇。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2025年後赴美生子是否仍為理想選擇？孕產規劃師分析：「這國家」將是未來熱門首選】