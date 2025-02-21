情緒管理｜兩招助撫平孩子情緒 處理衝突 專家提醒家長應做好身教

孩子成長期間，總會試過與他人發生矛盾，可能是與兄弟姐妹爭玩具，或是與同學因為一點小事吵起來。雖然這些機會能夠讓孩子學會解難及問題處理，但一不留神就可能演變成衝突及爭執。如何讓孩子適應及學會冷靜地處理衝突，是每位家長必須面對的課題。

本文作者：香港中華基督教青年會項目經理、註冊社工楊致遠



罵孩子？不如先平復孩子的情緒

家長發現孩子與他人起衝突時，不應馬上糾正或訓斥，反而需要平復他們的情緒。因爲孩子在衝突時，有可能會出現生氣，焦慮或沮喪等情緒。根據研究，兒童未有能力去處理突發及強烈的情緒，但這些情緒卻會影響他們的判斷力及思考。因此先穩定孩子的情緒例如暫離現場、休息等等，待他們平復情緒後，才一起去細心了解當中的事情經過。

引導孩子尋求解決方法

孩子因年紀小，未必有自覺及意識了解到事情的對與錯，容易與他人產生矛盾。因此家長需要帶領孩子了解問題本身，引導他們，讓他們聚焦於解決方法而不是爭執。當未來再次出現類似事情時，他們就更能控制自身，減低衝突的出現。

最基本原則：家長做好身教

根據社會學習理論（Social Learning Theory），家長在兒童成長期間展示的一舉一動、價值觀及待人處事態度，均會被子女學習及仿效。若家長在處理問題時選擇以消極、負面或憤怒等方式回應，孩子便會被潛移默化地認爲這是合適的處理衝突方法。倘若家長能夠抱有正確的觀念及態度去處理衝突，相信孩子遇到衝突時，也能學會冷靜處理。

假如家長都嘗試過上述方法，但都沒有太大效用，就要留意孩子是否存在特殊教育需要（SEN），並要向專業人士，例如職業治療或家庭輔導尋求協助。