讚一句好過鬧幾百次！8句話聽似簡單　卻讓孩子感到被信任、肯定

很多父母總覺得教育孩子需要複雜的方法，但其實，一句簡單的話語，往往能成為孩子成長中的營養劑。



孩子需要被鼓勵、被肯定，也需要通過語言來塑造內心的力量。今天分享8句話，常常對孩子說，不僅讓他們更自信，也會讓親子關係更緊密！

以下8句說話，很簡單，但對孩子的成長很重要！(按圖了解)



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1. 「沒關係，你可以再試一次。」

孩子失敗時，最害怕的不是結果，而是父母的責怪。

這句話告訴孩子：失敗沒甚麼大不了，重要的是你願意再試一次。比如考試沒考好、比賽輸了時，父母的安慰和鼓勵，比訓斥更有力量。

這句話能給孩子傳遞：失敗是成長的一部分，而不是值得被羞辱的事。

2. 「我相信你能做到！」

很多時候，孩子對自己的能力沒有信心，但如果父母相信他們，他們會因此變得更勇敢。

場景：孩子不敢參加比賽，害怕在大家面前發言。猶豫要不要嘗試一個新挑戰。

你的信任，是他們邁出第一步的動力。讓孩子知道：有人相信我，那我就更想努力了！

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3. 「你努力的樣子，真讓我驕傲。」

孩子的努力比結果更重要，如果只看成績和名次，容易讓孩子覺得：只有成功才值得被愛。但當你肯定他們的付出，孩子會明白：「成功不只是結果，而是過程中成長的自己。」

所以，無論成績如何，記得讚美他們的努力：媽媽看到你為了這次考試很認真在溫習，真的很棒！

4. 「你覺得怎麼樣？」

很多家庭的溝通是單向的：父母說，孩子聽。但這句話能讓孩子感受到：我的意見很重要，我也是被尊重的。

比如選擇課外活動時問他們：你想學畫畫還是學跳舞？遇到家庭大事時，也可以聽聽孩子的看法，讓他們有參與感。

培養孩子獨立思考和表達自己的能力，未來他們會更有主見。

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5. 「謝謝你，今天幫了我很大的忙。」

別以為孩子不需要被感謝，適當的感恩教育很重要！

當孩子幫你做家務、拿東西時，不要吝嗇你的感激之情。這會讓他們知道，自己的付出被看見了，從而更加願意主動幫助別人。在感謝中，孩子會學會尊重和關心他人。

6. 「你不開心的話，可以告訴我。」

孩子並不是每次都能主動表達情緒，有時他們需要一個安全的出口。

這句話等於告訴孩子：你有權利表達情緒，不需要壓抑自己；父母永遠是你情緒的避風港。

重要的是，聽孩子說完後不要急着批評或解決問題，先共情，然後再引導他們找解決辦法。

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7. 「犯錯沒關係，但我們要學會改正哦。」

每個孩子都會犯錯，但面對錯誤的態度，決定了他們未來的成長方向。

不要讓孩子因為犯錯而覺得自己是壞孩子，而是讓他們知道：每個人都會犯錯，但改正錯誤才是最重要的。

這句話不僅能減輕孩子的心理負擔，也能培養他們的責任感和自我管理能力。

8. 「爸爸媽媽永遠愛你。」

這句話永遠不會過時。孩子需要知道：無論他們多大、多調皮、多失敗，父母的愛都是無條件的。這種愛會成為他們成長路上的安全感和底氣。

在面對挫折時，他們會因為有後盾而變得更加堅定。

記得時常表達愛意，讓孩子明白，他們是這個世界上被愛和珍視的人。

總結：一句好話，勝過千百次責罵

父母的語言，就是孩子的心靈環境。多一些鼓勵、讚美和尊重，孩子會因為這些温暖的語言，變得更加自信、優秀。

這些話，不需要每一句都完美時機才說，平時聊天時、生活中看到機會就表達出來吧！

最後問問自己：今天，你對孩子說了甚麼？有沒有讓他們覺得被愛、被尊重呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】