因為太錫所以更易攰！4原因致「父母倦怠」不正視可影響子女成長

導致父母倦怠的風險因素包括過高養育理想、缺乏家庭和其他支持關係、不支持的伴侶以及不公平的養育和家務分配等，這也會影響孩子。



每個家庭都應該認真對待「父母倦怠」的問題，不僅因為這會對父母產生負面影響，而且更會影響孩子。（Canva）

2015年，心理學家Isabelle Roskam和Moira Mikolajczak提出了「父母倦怠」（parental burnout）的概念。這個概念迅速傳播，顯然引起了世界各地家長的共鳴。 Roskam和Mikolajczak將父母倦怠定義為育兒的慢性疲憊狀態，它可能會導致厭倦、逃避、內疚、與孩子的情感疏遠、後悔生下小孩。年幼孩子的父母往往會感到身體更加疲勞，而青少年的父母可能會因為與孩子發生衝突而感到情緒疲憊。

父母倦怠，造成你後悔當父母的原因

倦怠總是由需求和資源之間的不平衡所造成的。導致父母倦怠的風險因素包括過高養育理想、父母的完美主義、缺乏家庭和其他支持關係、不支持的伴侶以及不公平的養育和家務分配。每個家庭都應該認真對待「父母倦怠」的問題，不僅因為這會對父母產生負面影響，而且更會影響孩子。在極端情況下，可能造成兒童被忽視和虐待。

相關文章：4點半起床餵奶 媽媽補眠爸爸接力 夫妻記錄照顧初生BB一天多累

+ 31

父母倦怠，因為現在的孩子較任性？

孩子在社會化過程中往往遵守其文化的主導價值觀，包括有自信、自我負責、認真好學，但這樣的孩子將會更加以自我為中心，要求更高，並且不太願意遵守父母的意願。換句話說，他們將變得任性。

從20世紀初開始，我們看到了從專制教養模式轉向寬容、溫暖和更有同理心的方式。20世紀當然也是心理學的時代，育兒趨勢總是與新的心理研究出現有關。由於正向心理學和正念的興起，以及發展心理學和育兒神經科學知識的增加，清楚地表明了獨裁和疏忽的育兒方式的破壞性影響，父母也知道安全依附的重要性，前所未有地重視孩子的心理健康、情緒素養和社交技能。

但這正是造成「父母倦怠」的起因。當孩子做主的自由增加了 ── 他們決定穿甚麼、吃甚麼、如何說話、如何度過時間，家長當然得花更多時間溝通。另外，還得花大量時間參與孩子的教育、監督家庭作業，或是體育練習等。前幾年發生的新冠疫情，更讓情況加劇。根據澳洲墨爾本大學的調查，有超過四分之一的家長在疫情期間經歷了高度的精神困擾，在職父母遭受痛苦更是一般人的四倍。

父母倦怠，因為過度擔心傷害孩子？

由於我們對發展心理學的了解，許多家長現在對養育子女可能無意中造成的傷害過度敏感和恐懼，使得養育子女的壓力也比以過往任何時候都更大：養育理想和意識形態在社群媒體、電視、女性雜誌，當然還有許多育兒建議書中傳播，這讓許多家長在吸收與了解之外，疲於奔命。再加上工作，讓家長普遍覺得時間匱乏，難以好好擁有「真正的休息」，慢慢的，開始感到疲憊。

如果你有「父母倦怠」，務必找時間好好休息

建議父母也要對自己溫柔，適度放下對育兒的堅持，提醒自己你已經盡力而為，必須找機會好好休息。

自我照顧是從任何類型的壓力中恢復的重要組成部分，但對於許多家長來說，計劃一個沒有孩子的度假往往難以實現。但沒關係，因為即使是短暫的休息也會有所幫助——例如，鎖上浴室的門五分鐘，進行深呼吸，或者在雜貨店購物後坐在車裏聽引導冥想。原則就是：集中精力以可以掌控的方式尋找放鬆和快樂的機會。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】



爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：後悔生孩子？你該正視「父母倦怠」，因為終究會影響孩子】