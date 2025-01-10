孩子說「不想上學」怎回應？別再雪上加霜　其實「這樣做」已足夠

但凡家裏有個3歲以上的娃，我想你都遇到過一個難題。

那就是孩子說：「媽媽，我今天不想上學」！短短一句話，裏面卻大不簡單。很多父母乍一聽，也不知道該怎麼處理。這也是為甚麼前段時間，北京兒童醫院開設的「拒絕上學」門診，一經開設，直接一票難求。



北京兒童醫院早前開設的了「拒絕上學」門診，一經開設，直接一票難求。（CC爸媽提供）

根據院方介紹，拒絕上學門診主治方向為：「孩子不想上學抵觸學習厭學情緒明顯無法堅持上學」。

看到這才發現，原來孩子不想上學已經成為一種病了，還是流行病。就是不知道，醫院甚麼時候出一個不想上班門診……

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不過話說回來，當孩子說「不想上學了」這句話時，你的回應真的很重要。很多人一聽孩子說這話，立馬警鈴大作。就想趕緊堵住孩子的嘴，絞盡腦汁逼他們撤回這個念頭。

規勸派：

你不上學你想幹嘛？現在幹甚麼不累啊？你不想上學我還不想上班呢？每個人不都是在堅持自己該做的事嗎？你現在好好學習，是為了以後過更好的生活......

震怒派：

怎麼別人都沒事，就你說累！你現在不好好學習，將來考不了大學，只能去掃大街！

體驗派：

體驗派父母更狠，為了讓娃打消這個念頭，凌晨4點帶孩子去菜市場、去掃大街、去撿垃圾。

我知道你很急，但是你真的不用急。

大部分孩子說不想上學，都只是在表達一種情緒

就說誰上學的時候沒動過無數個不想上學的念頭，包括那個年級第一。包括很多人結婚後也是，誰沒動過無數次離婚的念頭？但大部分也不會真的離。

但如果我們用上面那些語言去說服、去攻擊孩子，就很容易把「情緒」變成「事實」。因為他要回擊你，我就是比別人累！就是沒別人學的好！我就是喜歡掃大街！你來我往的互相說服中，就真的可能把不想上學這個「一瞬間的情緒」，辯論成事實！尤其在某些你敗下陣來，說服不了他的瞬間，孩子會真的覺得，上學這事兒，確實可有可無。

姐妹們，這是自己給自己挖坑往裏跳啊！

本來，孩子最初需要的，只是一個情緒上共鳴。就像你閨蜜找你吐槽，老闆多麼壓榨人，大周末的還讓人加班，下班了微信一個接一個，這破工作真的一分鐘也幹不了了。她是真的要辭職嗎？當然不是，只是找個人來吐槽罷了。但如果你直接給吐槽上高度，說老闆也是信任你、欣賞你，才把很多任務交給你。既然幹就要好好幹，與其抱怨，不如多想想怎麼提高工作效率……吧啦吧啦一通大道理下來，大約，你們的塑料閨蜜情也就止步於此了。

大部分孩子吐槽不想上學，也只是想吐槽一下，希望你能夠了解他的心情，肯定他的感受。像是CC有時候早上也會說「不想上學」。這種時候，我都是順着她說，「是呀，現在小學生太累了，每天起這麼早，作業還這麼多，覺都不夠睡？周末我可得好好犒勞犒勞你！」然後，她就非常開心「說好了啊，周末我想去看哈利波特！」然後，開開心心去坐校車了。很多時候，吐槽完了，情緒沒了，這事兒就翻篇了。孩子想吐槽，你就讓他吐槽就好了，然後順着他，回應他的情緒。往往家長越鬆弛，孩子也就越能處理好自己的情緒。

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遇到了自己解決不了的問題

如果孩子並不只是吐槽，而是已經行動化了。他就是不想去，情緒狀態非常差，整個人都寫滿了抗拒，用行動告訴你，他是真的真的不想上學。

温馨提示：

有的孩子可能會用語言表達「我今天不想上學」，但有的孩子則是通過行為來表達，比如發脾氣，不起牀，不穿衣服，一遍遍問你「我能不能呆在家裏」。

或者一到上學點或進了學校就肚子不舒服，然後打電話叫你接他回家。



這種情況，就需要我們好好坐下來跟孩子聊一聊。理解和接納同樣是至關重要的一步。我們可以告訴他：「媽媽看出來了，你特別不想去上學，你能跟媽媽說說是發生甚麼事了嗎？」

要知道，如果一個一直很喜歡上學的孩子突然出現厭學的情況，那一定是發生了甚麼？一般而言，孩子不想上學的原因就那麼幾個：

．學習壓力：跟不上老師的進度，或學習上受挫了等；

．社交壓力：比如遭遇校園欺凌，跟同學鬧不愉快，或者最好的朋友跟別人玩了等；

．教師壓力：老師過於嚴厲，或者不喜歡某科老師等；

．家庭壓力：父母爭吵，要求太嚴等；

……



我們需要跟孩子聊聊，找到問題，然後對症解決。這些具體的問題，我們之間都寫過，具體的解決方法這裏就不展開了，感興趣的戳這裏：

．學習

．社交

．老師嚴厲

．老師不喜歡自己



表面上我們處理的是孩子願不願意去上學，其實考驗的是父母跟孩子之間的溝通機制到底順不順暢。如果親子間的溝通順暢，那父母就可以很容易知道孩子遇到的問題，然後解決。如果不順暢，那父母就沒辦法看見孩子不想上學背後的真正原因，而只是揪着「不想上學」表面這一個問題，把問題勸歸咎於孩子。

很多家庭一提到孩子厭學，就潛意識給孩子下評判：叛逆、不懂事、懶、手機害的。帶着這份認知去處理，只能產生「對抗」，你越逼他學他越不愛學習，他越不願意去學校。逼到最後，從不願上學走向拒絕上學，從不想學走到不想活，最後孩子逃學、自殘，甚至跳樓都不願意去學校。而破局的關鍵，一定是父母改變。治療孩子的厭學哪有特效藥，唯一有用的就是父母的愛和理解。

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就像心理學家黃仕明說過的：

人是不會改變的，除非他感覺到被愛；人是不會改變的，除非他感覺到被尊重；人是不會改變的，除非他感覺到被允許不改變也是可以的。

我們要明白，厭學是孩子在學校的學習、社交遇到困難的第一個信號。他們不是無理取鬧，不是沒事找事，而是遇到了解決不了的難題。這個時候，是最需要父母伸出援手的時候。

我想起我高中寄宿，每每學習壓力很大、很煩躁、不順心的時候，就想着回家。去警衛室打電話給父母，支支吾吾說「我想回家」。父母沒有一次拒絕過我，也沒有一次多問過，就跟班主任請假，接我回家。吃上一頓媽媽的晚飯，睡上一個懶覺，隔天也不多講甚麼，給買上點零食，再送我回學校。

現在想來，有時候甚至說不出具體甚麼理由，但總有一些瞬間，想逃離學校這個高壓的地方。非常神奇的是，每次回家這麼10幾個小時，就感覺自己充滿了電，再回去學就動力滿滿。包括長大後工作也是如此，壓力大的時候、不順心的時候，心中就會有一個強烈的念頭——我要回趟家。回趟家，一切就好起來了。

我感受過這種幸福，所以也願意傳遞給我的孩子。上學的苦、工作的苦、生活的苦，其實不用你說服，孩子也懂得這是他需要承受的。但是片刻的抽離、片刻的自由、片刻的遁世，是人人都想擁有的。所以，當你的孩子跟你訴苦的時候，不要說服他：你不苦。而是堅定地告訴他「你可以來我這兒，躲一下」。

促使孩子前進的，從來不是抽打逼迫，而是知恩圖報。因為感激父母的信任，所以不忍辜負，短暫停靠，還願意重新出發。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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