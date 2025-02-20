孩子的好你總「視而不見」？養成「一習慣」育兒、婚姻品質即提升

編：當孩子變得頑皮淘氣時，你也試過用「不管你做甚麼，我都愛你」這話來催眠自己嗎？其實有這想法的不獨得你一個，且看以下由內地育兒專家「CC媽媽」的分享能否給你啟示，讓你不再「盲目地」愛錫孩子，而是好好地與他們建立親子關係。



01

我之前在文章裏帶頭反思，說自己對兩個孩子有點區別對待：對年紀較小的兒子DD的情緒，我更容易看見、理解和接納，但對年紀較大的女兒CC，就總是有點「這有甚麼大不了的，趕緊收拾好心情，該幹嘛幹嘛去」的心態。

很多姐妹看了，都說簡直「世另我」（編：「世界另一個我」簡寫），紛紛留言自省。

（CC爸媽提供）

其實仔細想想，我們的區別對待，又何止體現在情緒上。一些行為習慣，也是沒給人同等待遇啊，就像這位媽媽說的：

（CC爸媽提供）

確實是細思極恐系列。

相關文章：孩子發問盡量別「hea答」！8點常放在心 學做「不掃興」的爸媽

+ 22

前些日子，有天我下了班，在廚房忙活做飯。最後一個菜快出鍋的時候，我扭頭衝客廳玩玩具的DD喊了一聲：「飯快好了哦~」本意只是想讓他洗手準備吃飯，結果從廚房出來，我發現，餐桌竟然被收拾的很乾淨，之前桌面上的「雜物」都被挪走了。

那一瞬間我真的發自內心的超級驚喜，心想：我都沒刻意囑咐，他就知道收拾桌子，我兒子也太暖、太懂事了吧！當即提供了一波情緒價值：哇，媽媽看到你把餐桌收拾了啊。真是太厲害啦！幫了我大忙！當時女兒CC就在不遠處。她非常鄙夷的發出了一聲：「切～」

說實在的，類似的事情姐姐不是沒做過。但，我不是這樣「驚喜」的心情。

更多會覺得，你都是大孩子了，飯快好了，幫着收拾下餐桌、拿下碗筷，這不是理所應當的嗎？

所以那個當下，我是想反駁一句的：

「切什麼切？我說的不對嗎？DD這麼小都知道幫忙，你那麼閒也沒見你來搭把手？」

但，畢竟是研究家庭教育十來年的野生博主，這點定力還是有的。

當下這事兒就翻篇了，但CC那聲帶着三分鄙夷、三分嫉妒、四分委屈的「切～」總是揮之不去。

相關文章：一怒便喊「我數3聲、哭甚麼哭」？20句說話對孩子傷害比你想的深

+ 23

那天夜裏我就想，為甚麼會變成這樣呢？明明孩子小時候，都我都曾說過：「無論你怎樣，不管你做甚麼，我都愛你！」但隨着孩子越來越大，這話也越來越飄忽不穩，經常發揮失常——老天啊！！她表現很差勁的時候，我真的愛不起來啊！

然後又被自己這個念頭嚇到，再來一輪情緒勒索和內耗：「哎，不能做到無條件的愛孩子，我這個媽媽還是不夠好呢」。

但在那個凌晨，我也不知道怎麼就反骨上身，突然頓悟：

．騙子吧？

．騙子啊！

．不是我做不到，是根本沒有人能做到吧！

．做甚麼都愛你？靠意志力能為愛一直發電嗎？不可能，絕對不可能。



我們不可能說，我不愛你的行為，我還愛這個人。我一定首先愛他做的這些事兒，然後我才能向他表達，我愛你這個人。這才是正常人的邏輯啊？！

02

那麼接下來的重點 —— 我們怎麼讓自己本能的去更愛孩子，而不是靠意志力用愛發電的呢？

其實非常簡單，只需要一個很小很小的改變。不是自我情緒勒索：「無論他怎麼樣，我都該愛他」，而是要不斷發掘孩子做得好的地方，然後，你不需要自我說服，你本能的就想愛他。

就像收桌子這件事，不是老大不收拾桌子，我還要自我洗腦，逼自己去愛她，而是把她平時收桌子這件事，變成不再是理所應當，變成像看老二一樣的驚喜，那你自然而然忍不住愛她。明白了這個道理，感覺白讓我內耗了這麼多年啊！當我看見孩子正向的行為，說出來，肯定他 ——

．我看見你出門玩帶水壺了，我不用擔心你渴了沒水喝了，真讓媽媽省心啊～

．我看見你幫助弟弟收拾了書包，你可真貼心～

．我看見吃完飯你主動把桌子清理乾淨了，幫我大忙啦！

．我看見你計算題做對的比昨天多了，短短一天就有進步！



甚至不一定要去刻意的表揚孩子，只需要看見他，然後說出來。我發現我就會忍不住更愛我的孩子，而他們也感受到自己被重視、被關注、被深深愛着。不由自主的愛孩子，就開始變得好簡單。

相關文章：不聽話便叫警察拉你？媽媽帶女兒到警局嚇她 怎知竟是自己被教訓

+ 11

03

說實在的，本來就沒有那麼多的「理所應當」！就比如收桌子這種「不用人提醒才做」的特質，許多成年人都不一定具備吧。不信，看看我們家梳化上那位「兩耳不聞窗外事」的大豬蹄子？

上周末跟幾位女性朋友聚餐，有個媽媽帶着15歲的兒子來，全場就他一個孩子。

以我對這個叛逆年齡孩子的印象，基本都是開局叫叫人、菜一上就埋頭乾飯，下半場全程刷手機，基本是全程沒甚麼交流的。

但那孩子，全程非常有禮貌的聽我們講話，期間有人說到他，也都有問有答。

飯局散場，我正驚訝於一個青春期的大男孩怎麼能有如此表現。果然，就聽他媽媽小聲說：你今天可真不錯呀，我們聊得你應該都不感興趣吧，但你都沒拿出手機玩不理人。

是啊，一個青春期的孩子參加父母無聊的飯局，沒有埋頭刷手機，不是一件理所應當的事。

3、4歲的孩子，規規矩矩、不吵不鬧的吃完一頓飯，不是理所應當。

7、8歲的孩子，能整理好自己的書包、收拾好自己的衣櫃，不是理所應當。

10來歲的孩子，不玩手機、不刷視頻，課餘時間會主動看書，更不是理所應當。以上種種 —— 如果父母都能「看見」，而非視而不見，那你看孩子就全是優點，越看越順眼。

我所說的，因為很喜歡他的行為，所以忍不住喜歡他這個人，你愛孩子的邏輯，就能正循環起來。

如果孩子都能被「看見」，這也會變成一件影響他行為軌跡的事情。因為他們通過這一句話就能知道，自己是被關注的、被重視的。做得好的地方，父母都是看在眼裏、欣賞在心裏的。這會讓孩子產生很強烈的自我價值感，驅動着他們去重複類似的行為，把一次次偶然變成固定習慣。最後，你的正反饋越來越得孩子的心，他的好行為也讓你越看越順眼~

親子關係不融洽才怪！

相反，如果孩子每次做了好事，我們都像沒事發生一樣，甚至還帶着居高臨下的鄙夷，覺得「這也是你份內的」、「那也是你應該的」...那孩子的價值感、主動性從哪來？

就像是我們加班加點完成工作，為小組爭取了不錯的業績，而領導卻視而不見。不僅一句「辛苦了」都沒有，還要說「都加班，誰不加啊？這不是你該做的嗎？」我們有甚麼心情？心直接涼半截！

相關文章：反話管教越教越累？ 一句「再曳唔要你」對孩子影響遠比想像多…

+ 27

04

親子關係是這樣，我後來發現，夫妻關係也是一樣的。原來許多我覺得理所應當的事，當我看見並且說出來之後，夫妻之間就發生了巨大的變化。比如，我跟C爸說：

．我看見你把廁所的紙補充好了，真貼心。

．你每天很早就起來給老大準備早飯，辛苦啦

．我看見你把孩子的玩具收了，本來我打算吃完飯整理的



在此之前，這些都被我忽視了。

我默認這些是他該做的，黑不提白不道，他就會有種淡淡的委屈感。好像做了很多，沒人在意，沒人看到。在無人在意的事情上持續性付出，遲早會成為親密關係裏的隱患。

但如果我表達出來，他就能夠感受到：他對於家庭的付出，我是看在眼裏的、深表感激的，他就會更有動力。我們和孩子之間、跟伴侶之間，能否產生深厚的情感鏈接，全都開始於「我看見」。這是一個非常低成本的表達。

不用甚麼過分華麗的辭藻，甚至不用刻意地說：謝謝你、你很好，這些你可能覺得肉麻不好張嘴的話。你只需要表達，我看見了。

他們就會覺得自己的表現、自己的付出被你認可了。

05

最後，我們真的需要沉下心來，想想自己「忽視」了多少？今天給大家佈置一個小作業，說出三個被你忽視的「看見」。

我先答為敬：

① 每天早晨C爸給CC準備晚飯，CC吃完自己去坐校車，放學坐校車自己回家。不用我起早，不用我接送，父女倆是省了我大事兒的，值得看見。

② 接完DD回家，我需要做飯，這期間DD能不看手機、不看電視，獨立玩玩具，不來吵我，是讓我很省心的，值得看見。

③ C爸每天不管是閒還是忙，回家第一件事，總要把地擦的乾乾淨淨，全家一年四季可以快樂光腳、席地玩耍，不是理所應當，值得看見。哇，是不是一旦「看到」，你根本就忍不住的想要更愛他們？

快來接龍，寫下你的答案吧～

【延伸閱讀，更多維繫親子關係建議】



燈塔式育兒、不溫柔教養！即睇40大育兒新趨勢 把孩子養育得更好

+ 36

教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話 他們定必自動變乖

+ 19

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】