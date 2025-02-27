懷胎5月胎兒「腳已伸出子宮」！媽媽、醫護合力讓這寶寶健康出世
撰文：中天新聞網
出版：更新：
許多準媽媽都盼懷孕生產過程順利，但中國江蘇一名孕婦，懷胎21周時發現胎兒小腳伸出子宮，幸好經過醫療團隊精心照料後，胎兒在媽媽的肚子又堅持了一個月，後來平安誕下750公克的「超早產兒」。
還好最後母嬰都平安：（按圖了解）
+7
據《揚子晚報》報道，2024年6月，江蘇一名懷孕21周的李女士，突然感覺有股水流緩緩從身體裏流出，趕往醫院檢查發現出現「胎膜早破」，羊水正一點點滲漏出來，而且原本應在子宮裏的胎兒，已經有一隻腳出現在陰道內，而子宮頸開口也已經打開到了4厘米以上。也就是說若子宮稍有收縮，就可能流產，安胎藥物如今也不適用。
李女士求助江蘇省人民醫院產科及新生兒科，後來達成共識決定一同努力保住孩子。
她馬上住院按醫囑每天關注胎動狀況，也隨時保持臀高位臥床姿勢。院方也每天監測她的體溫和血壓，同時給予抗生素預防感染，並監測胎心音及定期超音波檢查。
後來李女士又多撐了一個月，在懷胎25周又1天產下僅750公克的「超早產兒」。
江蘇省人民醫院婦產科主任葛志平受訪時表示，「羊膜囊始終未破，包括分娩的時候，我們是連着羊膜囊帶著孩子一起出來的，減少了顱內出血的風險。」
這名超早產兒，因為各器官發育都極不成熟，出生後隨即被轉往新生兒加護病房，後來在院方細心照料下，93天後長到9.6公斤健康出院。
【延伸閱讀，更多驚險分娩故事】
早產雙胞胎健康不穩！醫生以「不穿羊水」方式剖腹高難度助她分娩
+7
孕婦誕下龍鳳胎準備縫合傷口！突稱「有東西在動」叫停竟藏第三胎
+8
赴美生孩子將「冇着數」？面對特朗普新政 7國或為未來熱門之選她46歲人工受孕 歷車禍、心臟衰竭10次麻醉手術 終換來母女平安全球得300例！雙胞胎姊妹嫁一對孖生兄弟 竟誕下「四元雙胞胎」過去1年半17個月在懷孕？準媽媽超爆言論惹熱議 一聽解釋又合理婚姻｜老公自覺「醜樣」傾向不生小孩！老婆嬲到爆 網民卻支持他家庭計劃｜為何不想生小孩？網民嘆除未結婚外 主因也是「這個」
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】