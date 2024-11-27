同樣「難以專心」卻非ADHD！認識「ADD」5種表現「一點」不同ADHD

當孩子有注意力不集中的情形時，很多人常會直接聯想到是不是有「注意力不足過動症（ADHD）」，但其實「注意力缺失症（ADD）」的孩子也有專注力不足的情況，但其症狀表現和大家腦海中浮現的ADHD孩子之印象有些不同。ADD的孩子有哪些症狀表現？和ADHD又有哪些不同呢？台灣臨床心理師蔡百祥一一說明。



孩子患注意力缺失症（ADD）時5種表現：



+ 6

ADD的孩子常有5種表現 與ADHD最大不同是甚麼？

ADD注意力缺失症是一種神經發展障礙，主要特徵為專注力不足，患者很容易分心，對任何事物都很難保持注意力。蔡百祥臨床心理師表示，ADD的孩子常有以下5種表現：

注意力不集中：

孩子很難專心於一項任務，尤其是那些需要持續專注的任務。

易受干擾：

孩子的注意力很容易被周圍的聲音或活動分散，即使是微小的干擾也能讓他們轉移焦點。

容易健忘：

孩子可能會常常忘記完成作業、帶走自己的物品或遵守日程安排。

組織能力差：

孩子在安排自己的事務、整理學習資料時會遇到困難，完成功課、保持整潔等對他們來說是相當困難的事。

較難跟隨指示：

即使在沒有外界干擾的情況下，孩子也很難按照步驟完成任務或指示。

蔡百祥臨床心理師指出，ADD注意力缺失症、ADHD注意力不足過動症兩者最大的差異在於ADHD的患者除了有注意力不集中的情形外，還有過度活躍、衝動行為的特徵，一般常被認為較為活躍或麻煩製造者，而ADD的患者主要以注意力不集中為表現，不一定有過動或衝動行為，常被認為比較安靜。

相關文章：ADHD｜孩子是好動、專注力弱就是過度活躍？4條問題助認識與判斷

+ 18

ADD對孩子學習、生活也會造成影響 該如何治療？

不過，ADD注意力缺失症對於孩子的學習、日常生活等仍會造成相當大的影響。蔡百祥臨床心理師提醒，家長若懷疑孩子可能有ADD，應勇於尋求專業醫生、心理師的幫助。

蔡百祥臨床心理師表示，ADD治療通常需要採取綜合治療策略，主要包括藥物治療、心理治療，藥物可以幫助改善大腦的化學平衡，心理治療則能幫助孩子有更好的時間管理、組織技能等，另外環境調整、家庭支持也是治療中重要的組成部分。

【延伸閱讀，更多照顧ADHD兒童建議】



ADHD兒童郁唔停可能是「吃錯了」 研究建議5類食物助改善

+ 6

ADHD｜孩子過度活躍怎辦？嫲嫲特製螢光忍者衫 有型兼附實際用途

+ 9

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】