兒童近視｜孩子未滿7歲有多少「遠視儲備量」！3招預防孩子患近視

近視問題日益嚴重，兒童的佔比也逐年攀升，台灣國泰醫院眼科主診醫生黃楚軒表示，當地人近視盛行率居高不下，跟「長時間、近距離用眼」習慣有關，孩童放學後還有功課班課程，一整天緊盯課本，有較高比例會近視；若越早近視，將來就越愈容易變成高度近視。



黃楚軒指出，除了掌握「用眼30分鐘、休息10分鐘」的護眼原則之外，定期視力檢查也不可少。需要由眼科醫生使用散瞳劑點眼，檢測出真正的度數，因為孩童的睫狀肌調節力很強，使用散瞳劑可以清楚掌握「遠視儲備量」，同時排除假性近視，若有視力問題才能及時預防或治療。

3招助孩子減低患近視風險：（按圖了解）



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台灣國健署署長吳昭軍提醒，家長應利用假期多帶孩子參與戶外活動，減少近距離用眼，有助預防及延緩近視發生。國健署分享護眼3招，保護孩子遠離近視：

第1招：定期散瞳驗光檢查

每個年齡層都有不同的遠視儲備量，未滿7歲兒童應有100度至200度的遠視儲備量，7至12歲兒童應有50度至100度的遠視儲備量。家長務必每年定期帶孩子至眼科做散瞳驗光檢查，清楚掌握孩子的遠視儲備量。

第2招：多看遠預防近視發生

建議家長把握假期帶孩子外出踏青，自然光線會增加視網膜多巴胺分泌的量，抑制眼軸伸長，透過戶外遠距離的視野，促進眼球肌肉放鬆和眼睛屈光度的調整，有助於預防及延緩近視的發生。

第3招：減少長時間近距離用眼

近視原因是長時間且近距離的使用眼睛，如果用眼連續超過2小時，近視的風險就會增加30%，像是長時間畫畫、玩積木或長時間閱讀和寫作業，沒有足夠的休息及戶外活動時間，都可能會近視。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】