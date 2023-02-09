小孩反覆發燒診斷為疱疹性咽峽炎 醫生提醒腸病毒高峰或提早來臨

雖然新冠肺炎防疫措施放緩，但小朋友防疫還不能鬆懈！台灣一名醫生在社交平台發文表示，一名到診小朋友反覆發燒，檢查後確診為「疱疹性咽峽炎」，提醒各位家長今年腸病毒高峰季可能會提早開始，呼籲家長督促小朋友要勤加洗手。

（資料及圖片獲林園海邊感染醫 李韋辛醫師授權轉載）



台灣感染科醫生李韋辛醫生在Facebook專頁發文表示，一名小朋友反覆發燒3天到診所求醫，檢查後發現是「疱疹性咽峽炎」，他驚訝地表示腸病毒高峰季可能提早來報到了，並提醒家長「隨著之後可能鬆綁的口罩禁令，各位家長一定要督促好小朋友的洗手工作啊！」

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手足口病及腸病毒

在香港，手足口病是一種常見於兒童的疾病，高峰期一般為5月至7月，亦有機會於10月至12月出現較小型的高峰期。此病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等），甚至死亡。

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是不是小朋友才會染病？

其實任何時候、任何年齡的人都可以患上手足口病，常見於小朋友身上是因為此病的傳染途徑是經口沫。小朋友經常放手入口中，又沒洗乾淨雙手，以及在學校的群體生活之中，容易接觸其他小朋友，所以他們比成人較易感染。

小朋友患病，家長可以做什麼？

臨床見很多小朋友的例子很可憐，BB靠食奶，但一看他口腔有十多粒痱滋，完全吞不下，他很想吃卻很痛。父母可以給一些清涼的食物，不要給太熱的奶，凍奶會令他舒服點。大點的小朋友可以吃些乳酪、啫哩和雪糕。

我們也見很多家庭，一個小朋友中了手足口病，然後全家中招，所以父母一定要很小心。萬一BB或小朋友有可能因腸病毒或手足口病而引致嘔吐，嘔吐物之中有很多病毒，當嘔吐物污染了一些地方或物品時，病毒就會殘留在物件上很長時間，甚至超過一天。假如沒有消毒乾淨，其他人也會被傳染，因此我們要用1:49的消毒藥水去清潔乾淨地方。

中一次，終身免疫？

有些人會問，中了一次手足口病會不會有終身免疫？這是不會的，因為有不同型號的腸病毒感染，所以我有很多病人幾乎每年中一次，所以要小心和保持衛生。

預防感染手足口病方法

衞生署衞生防護中心提醒，市民（特別是院舍人員）應採取以下措施，以預防感染手足口病：

1. 保持空氣流通

2. 飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手

3. 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手

4. 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物

5. 兒童的玩具或其他用品應常用稀釋的1比49家用漂白水（以1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗，再用清水洗淨

6. 病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課

7. 減少到人多擠迫的地方

8. 家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況

《本文經林園海邊感染醫 李韋辛醫師授權轉載》