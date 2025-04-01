保溫瓶該裝幾分滿？4大使用禁忌要提防　喝了「這些飲料」要即洗

隨着環保意識抬頭，越來越多人習慣自帶保溫瓶，然而若使用方式不當，可能讓細菌滋生，影響健康。台灣「無毒教母」譚敦慈分享提醒，保溫瓶的使用須注意4大重點，包括裝水不宜過滿、每日清潔瓶身與杯蓋、徹底瀝乾，以及含糖或蛋白質飲品需盡快飲用完畢，才能確保衛生與安全。



以下4個建議你都知道嗎？（按圖了解）



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保溫瓶最多能裝幾分滿？專家揭4大使用禁忌

譚敦慈於YouTube頻道《早安健康》影片中表示，外出自備環保杯是好習慣，但使用時仍需注意細節。首先，她建議水裝至8分滿即可，因為部分杯蓋含有塑膠材質，若長時間浸泡在水中，可能會加速材質老化。

保溫瓶的內部與杯蓋應每日清潔，千萬不要因為是個人使用就忽略清潔，否則可能滋生大量細菌，清洗後也務必徹底瀝乾，避免因潮濕環境導致細菌滋生。

最後，譚敦慈提醒，若保溫瓶內裝含糖或蛋白質的飲品，應盡快飲用完畢，並立即清洗乾淨後再裝水飲用，過去研究顯示，這類飲品容易助長細菌滋生，影響健康。此外，她也補充，不同材質的環保杯有各自的使用方式，大家應依材質特性正確使用，才能確保安全與延長使用壽命。

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台灣毒物專家楊振昌曾在節目《名醫觀點》中提醒，保養不鏽鋼容器的關鍵在於「喝完立即清洗」，他建議使用軟刷或專用刷具搭配適量清潔劑來清潔，此外，市面上也有專門清潔不鏽鋼容器的產品，如檸檬酸，建議每週至少使用一次，以確保容器內部更徹底清潔。

至於不鏽鋼保溫瓶的挑選，楊振昌建議優先選擇304材質，市面上也有316和200系列的不鏽鋼，雖然316材質也可使用，但200系列因品質較低，抗氧化與抗鏽蝕能力不如304，長時間使用可能更容易出現鏽蝕問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫瓶最多能裝幾分滿？專家揭4大NG使用禁忌，小心細菌、毒素通通吞下肚】