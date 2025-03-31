晾衫｜雨天曬衫沒抽濕機、乾衣機怎辦？「這法寶」一樣可吸濕除臭

香港與台灣的氣候一樣潮濕，洗完衣服後並不容易晾乾，甚至還會飄出霉味。近日就有台灣網友發文表示，他洗完衣服後總是產生異味，令他感到非常困擾，故好奇詢問「請問（台灣）北部要怎麼把衣服曬香？」



在潮濕天氣洗衫、晾衫，一定要先學這招：（按圖了解）



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一名網友以「請問北部要怎麼把衣服曬香？」為題於PTT發文表示，他本身是高雄人，目前已北漂4年，不過仍不習慣北部潮濕的天氣，租過西曬、直曬、室內曬等房子，都深受衣服臭掉的困擾，「曬衣服>65%臭掉，可能下雨、潮濕、飛蟻攻擊，烘（乾）衣機>40%不香，好貴、悶味、沒洗衣精香味」，令她感到非常苦惱，故好奇詢問網友們「明明台北人都香香的，不知道各位前輩是什麼解法呢？ 」

事實上，洗乾淨的衣服會出現臭味是源自一種名為莫拉氏菌的桿菌，這類細菌在潮濕天氣中特別容易繁殖，主要是因為環境中存在三大誘因，溫度高、濕度高以及衣物上殘留的皮脂污垢。對此，台灣家事達人陳映如以及日本洗滌達人松延友記曾分享洗衣、晾衣及烘衣技巧。

1. 雨天洗衣小撇步

陳映如表示，衣物不要拖太久才洗，若無法立刻洗，可以在髒衣籃裏撒些梳打粉來除臭，要洗衣時，再把衣物上的梳打粉拍掉。另外，在洗滌衣物前先用過碳酸鈉浸泡過，也能夠有效消毒除臭。

2. 雨天晾衣小撇步

陳映如建議，沒有乾衣機的家庭若遇上陰雨天無法曬衣，可以將衣物掛在室內晾乾，並開啟抽濕機，記得關閉門窗，避免室外濕氣進入，也可搭配電風扇或空氣循環扇，使衣物更快乾。

此外，晾衣服的擺放方式也非常重要，松延友記指出，在晾衣時可採用「拱形排列」，將較長的衣物如長褲和毛巾掛在兩側，較短的衣物如內衣褲和襪子放在中間，這樣的佈局能在中間留出空間，促進空氣流通，產生上升氣流，有助於快速帶走衣物中的水分。

另外，像刷毛帽T這類較厚重的衣物，可以將衣服倒過來晾，使用夾子夾住下擺，避免衣服腋下和身體部位的布料重疊，讓空氣能夠更自由流通，為了更快乾，可以再用另一個夾子分開衣物的兩面，進一步加強通風效果。

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3. 雨天乾衣小撇步

陳映如分享提高乾衣效能的方法，在乾衣時加入一條乾毛巾，幫助吸水，從而縮短乾衣時間。不過，需要特別注意的是，不是所有衣物都適合用乾衣機，在使用前，應檢查衣物的洗滌標籤，以免將不適合烘乾的衣物放進去，導致衣服縮水或損壞。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：室內曬衣乾不了怎麼辦？內行放1物吸濕除臭，沒有除濕機、烘衣機衣物照樣乾爽沒異味】