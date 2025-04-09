女兒突發確診急性白血病 原定補度蜜月需告吹 森美為一家三口打氣

血癌｜早霸王｜由森美、阮小儀、梁嘉琪主持的香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》逢星期一至五晚上播出，當中提供「Phone-In」環節讓聽眾分享自己的故事。早前節目一名港人爸爸阿樂致電分享自己的故事，透露自己與老婆婚後6年終於有機會帶著4歲女兒去蜜月旅行，不過事出突然，女兒在去旅行前確診患上「急性白血病」（血癌），不少網民聽後都留言為女兒打氣。



上月28日，一名港人爸爸阿樂致電到由森美、阮小儀、梁嘉琪主持的香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》，希望透過節目向老婆致謝，以及為結婚多年未有蜜月旅行一事而向她致歉。阿樂透露自己和老婆在2019年3月結婚，婚前由於將所有積蓄全都花在結婚上，加上疫情和社會事件，故結婚6年至今仍未與太太度蜜月，坦言「好對唔住老婆」。自2020年女兒Chloe（化名）出世後。阿樂與太太便計劃在女兒升讀幼稚園K2或K3後便一起去家庭旅行，順便當作蜜月旅行。

婚後6年計劃補度蜜月 女兒確診血癌終告吹

在2024年年尾，阿樂終於如願訂了機票酒店，計劃在今年4月到5月期間一家三口在大阪逗留一至兩個星期，甚至為Chloe購買兒童相機，可惜計劃趕不上變化。阿樂在今年1月中留意到女兒肚脹，身體上更出現紅豆般大小的瘀血點，當晚便把女兒送往醫院，並確診「急性白血病」（血癌），隨即取消大阪旅行，同時想盡辦法幫助女兒。

不過，女兒經過19日的治療，病情仍然沒有好轉，因此需由低危組別轉至中危組別，老婆亦辭去工作專心照顧女兒。主持人森美更在節目中鼓勵阿樂，希望阿樂今年仍然可以猶如新婚那年一樣開心，更指阿樂一家會比其他父母活得更充實，愛得更濃郁，要好好努力把握餘下的時間。

夫婦二人互表愛意 承諾日後再一起去旅行

在故事的尾聲時，節目致電給阿樂的老婆，夫婦二人隔著大氣電波互相剖白，承諾待女兒痊癒後再一家三口一起去旅行。最後，阿樂再度向老婆講出結婚誓詞，​​「無論環境順逆、疾病、健康，我將永遠愛慕及尊重你，終生不渝」，老婆亦表示希望自己和老公都要身體健康，才能打贏這場仗。最後二人在互相表達愛意，森美亦呼籲聽眾們可以任何方法祝福阿樂一家人。