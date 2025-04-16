毛巾為何有「2條橫間」？不只為美觀 廠商公佈「壓邊」設計意義
撰文：TVBS新聞網
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一名網友近日於Threads提問，毛巾下緣的兩條橫線設計是否具有特殊功用？問題拋出後迅速引起逾1.6萬人熱議與關注，眾多網友猜測是「造型好看」，然而美國毛巾批發商過去曾解釋，此設計稱作「壓邊」，能提升毛巾的耐用性、吸水性及結構穩定性，建議使用者千萬不要剪掉。
這設計原來有實際意義：（按圖了解）
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事主在貼文曬出一條市面上常見的毛巾，並特別標示出下緣2條線，不解表示「毛巾經常會有的這個部分到底幹嘛的？」對此，大批網友歪樓紛紛笑回：
．「可能是伸縮縫，常見在鐵軌，大橋，高架路等建築設計上」
．「這是標示給中尉用的，還有二兵、一兵、上兵用的等等，依此類推 」
．「讓你分辨上下方，這次用上面擦，下次用下面擦」
此外，也有網友提出詳盡說明：
．「這是為了固定毛巾形狀，因為如果毛巾是完全能夠伸縮的吸水材質，它的形狀會容易扭曲」
．「一般毛巾大多採用毛圈織法，這個設計能防止毛巾變形」
．「除了固定功能以外，還有做裝飾用，用同一台機器做，通常是3條線車縫，到這位置會用兩倍車縫做花樣，那邊不吸水，媽媽過往是做毛巾的講解路過」
事實上，美國專業毛巾批發商「Towel Hub」曾針對此設計提出官方解釋，表示這兩條橫線被稱為「壓邊」，除了增加視覺美感，最重要的是能有效提升毛巾本身的耐用性、吸水性及結構穩定性，避免毛巾經過反覆洗滌後變得鬆散，協助維持毛巾原有形狀，建議使用者不要剪除毛巾上的壓邊。
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