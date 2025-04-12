「你40多歲將死於大出血」！孕婦分娩險死　醫生：他只算對8成

一名孕婦被一位師父斷定「40多歲會死於大出血，且肚子會爛掉。」來自台灣的施景中醫生表示，但算命仙只算對8成，這位孕婦可能積極行善，無意中幫助許多人，所以改變了自己命運。



台大婦產科醫生施景中在Facebook上分享，一名孕婦自述以前算過鐵板神算，師父斷定她40多歲會死於大出血，還有肚子會爛掉。施景中回憶，該名孕婦生產時產後大出血，光是開刀當天，就用掉了50個單位的紅血球。

施景中說明，這位孕婦有極巨大的子宮腺肌症，開刀時還發現有後壁的植入性胎盤，因子宮做過兩次手術，因肌肉層太厚，大針也穿不過去，導致完全黏住無法從腹腔中取出來做王蟲縫合，做完子宮動脈栓塞的手術後，再回加護病房。

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施景中提及，孕婦的「子宮的血仍像噴泉一樣持續噴滿地，最後眾人合力把她子宮切下來了，才能止血」，切下來的巨大子宮，塞滿和家用的臉盆一樣大的無菌鐵盆，一共4.5公斤，術後又合併腹內感染，插着引流管又維持了一段時間。

施景中表示，佛教有一本記載真人真事的勸世書叫《了凡四訓》，主角叫「袁了凡」，小時候碰到異人，算出他命中許多重要的事，包括鄉試第幾名、縣試第幾名、俸祿多少石、命中無子，53歲壽終，後來果然皆應驗。

袁了凡後來拜見雲谷禪師，在禪師面前靜坐了三天三夜；禪師問他為何可以如此了無妄想？他說凡事已經註定，沒有甚麼可以再想。經過雲谷禪師的一番開示，袁了凡積極行善，後來功名超過原來異人幫他所算，也生了一個兒子，最後70多歲才壽終。

上述的孕婦早前日回診和施景中提到，當年算命跟她講的這些事情，情節雷同令人悚然，「不過算命仙只算對了8成，這位孕婦可能跟袁了凡一樣，積極行善，無意中幫了許多人，所以才改變了自己的命運。」施景中則認為，姑且聽之吧，信不信就由您決定，但術士之言不可盡信，禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形，還是多做善事，為自己積福。

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