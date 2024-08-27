冷氣機｜開得越耐內部累積濕氣越多！熄機前「一動作」防產生霉臭

這潮濕悶熱的天氣，不開冷氣就會令人難受，但你是否曾遇到一開啟冷氣，就飄散出濃濃異味的情況？對此，有專家解釋，當機器內部過於潮濕，就會使大量黴菌生長，但是只要平時定期清潔，並在關冷氣前轉用「送風模式」排出水氣，就能有效抑制黴菌滋生。



有位網民表示，家裏房間的舊冷氣開啟後，總會散發出霉味。（Canva）

冷氣吹完千萬別直接關！

一名網友在《mobile 01》發文表示，家裏房間的舊冷氣開啟後，總會散發出霉味，但是自己每兩個月就會清理一遍，所以猜想可能和使用年份有關係，由於設計比較老舊，較難擦拭到出風口內部，不然就是要拆一堆組件很麻煩，所以頂多就是擦拭表面，內部無法徹底清潔。

網友也提到，天氣好的時候，其實聞不太到霉味，不過下雨後就會明顯浮現出來，好奇詢問「不曉得冷氣異味這方面的問題，是跟平常清理冷氣比較有關係，還是其實下雨太悶潮濕，也有可能導致冷氣會有怪味呢？」

問題一出，就有內行人指出：

．「可能是冷氣內部沒清到的零件有發霉或有污垢的關係，像比較新出的冷氣有內建清潔功能，能保持吹出來的風是乾淨的，所以基本上都不太會有味道」

．「為了避免霉味，使用完時可開啟送風吹乾裏面的的水」

．「濕氣重，冷氣內部會發霉，吹出來就有霉味」

．「我們家的有時候也會開送風一下，好像多少也是有差」



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專家教5招保養冷氣

如同網友所說，冷氣飄出異味，很可能是內部早已發霉，那麼又該如何避免這種情況？日本千葉大學真菌醫學研究中心副教授矢口貴志曾說明，冷氣機在製冷時，會抽走空氣中的濕氣帶到機器內部，冷氣開的時間越長，內部累積的濕氣就會越多，當遇到梅雨季或天氣潮濕還會更嚴重，對此，他也分享了5個保養冷氣機並抑制黴菌生長的辦法。

1. 清潔冷氣外部

定期清除機器外附着的灰塵和污垢。

2. 定期清潔濾網

最好每2個禮拜就洗一次濾網，台電也曾指出，這樣一年能省下10％電費。

3. 清潔冷氣內部

有些藏在冷機器內部的污，需要請專業人員才能完全清理乾淨。

4. 關機前開送風模式

冷氣機運作時，內部會形成冷凝水使濕度變高，若要去除機器裏頭的濕氣，建議使用「內部清潔功能」，或在關機前1至2小時，切換至「送風模式」以排走水氣、抑制黴菌滋生。

5. 房間保持通風

避免灰塵和污垢跑進機器，應保持室內空氣清潔與流通。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣吹完千萬別直接關！專家關機前按1鍵「有效除濕防霉」，空調不再發霉飄臭味】