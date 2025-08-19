幼兒教育｜拼圖不只是遊戲能訓練圖像組織、精細動作　附免費教材

免費教材下載｜「砌拼圖」對很多家長來說可能只是一種遊戲，但其實對幼兒的發展很有幫助。孩子能透過一塊塊拼圖學會觀察、配對，更能訓練手眼協調與空間理解。以下會仔細分享玩拼圖遊戲的好處，以及背後的學習原理，並附上免費教材及家長教學提示。



幼兒玩拼圖遊戲好處

1.訓練手眼協調與精細動作

孩子在玩拼圖遊戲時涉及一連串動作，他們要拿起一塊拼圖、調整方向，再放入正確位置。過程中他們要用眼睛觀察，要控制手部活動，也要微調指尖。這些動作對訓練精細小肌肉和手眼協調都有幫助，能幫助將來學寫字、剪紙。

2.提升觀察力與圖像組織能力

當孩子要將一堆碎片砌成一幅完整的圖，他們要學懂看線條、圖案、色塊，更要思考下一塊要怎樣連接。這些都是觀察力、邏輯思維，以及空間感覺的練習，能夠幫助他們建立圖像結構意識。

為甚麼拼圖會適合幼兒？

這些活動不單是「玩遊戲」這麼簡單，根據教育局的課程指引，砌拼圖屬於「感官、身體發展」以及「認知學習」的一部份。孩子在砌拼圖時會用眼觀察、用手活動、用腦思考，過程中會將視覺和動作連接起來。

3至6歲正正就是腦部開始學習空間概念的階段，砌拼圖可以訓練他們認圖、認形狀，這些都是之後學數學、圖形、寫字的基礎。

家長教學提示

家長選拼圖的時候可先選容易的，一開始可以選兩三塊、背景簡單、顏色分明的拼圖。開始之前可以與孩子一齊看看圖案內容，例如：「呢度有隻熊熊，邊塊係佢個頭呢？」開始時可由邊緣或者明顯位置開始，不要一開始就要求他們完成整個拼圖。過程不用著急，重點是讓孩子自己試，錯了也鼓勵他們再試。

砌完後，可以讓孩子說一說圖中有甚麼、是如何砌成這樣的、哪裡最難，藉以訓練語言表達。

