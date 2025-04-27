「育兒」這回事爸爸總缺席？在深圳首間父嬰室門口看盡人父百態

3月一個周日的下午，七八歲的女孩蹦蹦跳跳拐進深圳西鄉天虹商場這條狹長的通道里，路口的那扇木門上，「超級奶爸區」幾個字吸引了她，「哈哈哈哈，只有奶爸可以進去哦」，她衝着身後的父母喊。



一對年輕夫妻推着嬰兒車前往「超級奶爸區」（深圳微時光授權使用）

父親老黃的懷裏，還抱着一個小寶寶，這是家裏的老二。老黃妻子走到門前，笑着應和女兒，「奶爸才可以進去哦」，她衝着丈夫說。說罷，母女倆進了通道深處的女士洗手間。等在外面的老黃，抱着寶寶打開了「超級奶爸區」的門，在裏面上上下下研究了一番後走了出來。妻女從洗手間出來後，他又拉着二人進去參觀，「你們看，裏面甚麼都有，有換尿布的軟墊，有量體重的，有熱奶的，還有沖奶的熱水。」

「超級奶爸區」內部陳設：



「哎呀，這裏沒有那個簾子呀」，妻子說。「這裏面是給爸爸用的，沒有設置哺乳的區域嘛」，老黃提醒。妻子說的簾子，在不少母嬰室都有設置。奶爸區隔壁的母嬰室也有，母嬰區的空間更大，還備有免費的紙尿片。除了用於換尿布、沖奶粉的公共區域，還設置了一排掛着簾子的小隔間，那是供媽媽們哺乳的地方。

這個「超級奶爸區」，恐怕也是深圳唯一的一間父嬰室。社交平台上，關於深圳的「父嬰室」的推薦裏，網絡群眾們列舉了寶安大仟裏、前海壹方城、深業上城、坂田萬科廣場等商場。但經我們實地考察或電話諮詢，這些商場有些設立了親子間，只是供家長帶孩子上廁所的獨立空間，還不能稱之為「父嬰室」。

相關文章：愛心屁屁攻擊！1歲女兒想幫爸爸遮陽光 「整個屁股」坐在他面上

+ 5

超級奶爸，與隱身的父親

這個「超級奶爸區」，與母嬰室、男女洗手間依次分佈在一條狹長的通道里。深圳商場裏絕大多數母嬰室，大都分佈在洗手間相鄰區域。「超級奶爸區」位於通道入口處，上洗手間的，去母嬰室的人群都會經過。因而，這道門前時不時就能聽到不同的聲音，或驚訝，或新奇 —— 不少成年人經過時，會特地放慢腳步，扭頭確認一眼門上的「超級奶爸區」五個字；一些小孩子會一板一眼地把五個字唸出來；一個媽媽牽着女兒的手，給孩子解釋裏面的佈置，「那個墊子是給寶寶換尿布的」；一對中年男女嘴裏唸叨「現在母嬰室也有奶爸區啦」；一對抱着寶寶的夫妻走過，妻子拍拍丈夫手臂提醒，「喏，是要你進去的」……前後兩個周末的下午，我觀察經過這條通道里的寶寶家庭。在母嬰室和超級奶爸區，確實能看到一些差異。

最直觀的一點，帶着寶寶進入父嬰室的爸爸，身邊都有媽媽陪伴。唯一一個例外，是高崢， 他獨自抱着寶寶進了超級奶爸區，沖好奶粉後又匆匆離開，因為一個抱着孩子的媽媽沖進了房間，她着急哺乳，高崢只能離開。剛踏出父嬰室的門，妻子的電話已經打了過來，「沖好了，沒法在裏面餵奶，人家要哺乳」，他與妻子同步細節。

後來，高崢告訴我，那天也是個例外，妻子去排隊買奶茶了，他這才獨自去給孩子沖奶粉。平時在育嬰區給孩子沖奶、換尿布時，妻子都不會缺席。

西鄉天虹，爸爸推着孩子，尾隨媽媽進入「超級奶爸區」。（深圳微時光授權使用）

不少進入育嬰區的年輕媽媽，身邊沒有丈夫的陪伴。（深圳微時光授權使用）

但抱着寶寶進入育嬰室的媽媽，身邊不一定有爸爸陪伴。有一些年輕媽媽，由女性長輩陪着進了母嬰室。有些媽媽懷裏抱着寶寶，身邊還跟着一個大一點的孩子。也有不少媽媽，一個人帶着寶寶進了育嬰區。那個衝進父嬰室，打亂高崢餵奶計劃的年輕媽媽，就是獨自一人。

當然，母嬰室的門上標記着「男士禁入」。但從商場進入母嬰室的通道長達百米。這些獨自帶着寶寶的年輕媽媽，孤身從商場進來，在母嬰室裏操作完畢，又獨自抱着孩子走出去。狹長的通道里，看不到等待或者接應她的丈夫。某日下午，一個年輕媽媽抱着寶寶，推着嬰兒車從母嬰室裏走了出來。她單手抱緊孩子，彎下腰用另一隻手調節嬰兒車，再把孩子平放進車籃裏。

「只有你一個人嗎」，我問她。「唉，我老公不知道跑哪兒去了，微信也沒回我」，她放好孩子，拿出手機聯繫丈夫。過了一會兒，她丈夫從商場跑進通道，接過嬰兒車，年輕媽媽才轉身走進女士洗手間。

有些陪着妻子進入母嬰室的丈夫，看起來還不太習慣抱孩子。與之對應的是，進入隔壁「超級奶爸區」的家庭，孩子一般都抱在爸爸懷裏。

一對小夫妻帶着寶寶，一名女性長輩尾隨其後，四口人從母嬰室出來後，年輕媽媽和女性長輩要上洗手間，媽媽打算把寶寶放進爸爸扶着的嬰兒車裏，剛靠近車籃，寶寶扭動身體，嘴裏「嚶嚶哼哼」以示抗拒。媽媽無奈，又把孩子抱回自己肩頭，和女性長輩進了洗手間。

從洗手間出來時，孩子依偎在長輩懷裏，一家人走出十幾米後，女性長輩把孩子放進了嬰兒車，寶寶看起來很依賴媽媽，被放進推車前還扭頭找媽媽，看見媽媽後才安穩下來。

整個過程中，爸爸站在一旁，沒有主動抱孩子的意思，跟寶寶也沒有眼神或肢體交流。其他兩個大人，也沒有把孩子遞給爸爸的意思。

相關文章：4大面相、手相看出老公是否顧家！下巴有「這特徵」家庭觀念濃厚

+ 10

當然，進入母嬰室的夫妻裏，也不乏跟寶寶互動頻繁的爸爸，小張就是其中之一。

小張和妻子推着孩子來到通道里，妻子先去上洗手間，在門口等待的小張，先從嬰兒車下方的收納袋裏取出奶瓶，又抬起頭，臉對着車裏的孩子，一臉親暱地逗起了孩子，直至妻子走出來，他站起身，推着孩子和妻子一起走進母嬰室。

被「拒之門外」的爸爸們

在母嬰室待了七八分鐘，給孩子換完尿布的小張夫婦，經過通道口的奶爸育兒區時唸叨，「這個還是好，（母嬰區父嬰區）都分開了。」

「分開能保證隱私嘛，很多母嬰室爸爸會闖進去，很不方便」，小張妻子說。雖然，剛才小張也跟進了母嬰室。

但對於更多的年輕父母來說，公共場所絕大多數母嬰室門上的「男士禁入」四個字，才是最大的不便和障礙，這也是設置父嬰區的必要之處。

「超級奶爸區」隔壁的這間母嬰室，就標註了「男士禁入」，但還是不斷有年輕爸爸跟着妻子進去。也許是父嬰室在整個城市只有一支獨苗，一些習慣了陪妻子闖母嬰室的年輕爸爸們，一時半會還難以糾正行為慣性。

福田某商場內，母嬰室門上標註着「男士勿入哦」（深圳微時光授權使用）

「經常被拒之門外」，小沈丈夫說，他指的是母嬰室的門。小沈夫婦第一次用這間父嬰室，他們從網上看到「超級奶爸區」的消息。

小沈夫妻去過的育嬰室中，只有「眼科醫院那間」允許男士進去，「進去後你把門鎖上，其他人就進不來了」。其他的母嬰室，都不允許男士進去。即便如此，小沈丈夫還是儘量想辦法進去。「裏面沒有人，或者房間裏面的媽媽同意，他就進去了。一個人給孩子餵奶、換尿布，還是不好弄，最好有個人幫忙」，小沈說。

除了其他家庭提到的問題，老黃覺得，深圳一些公共場所的母嬰室配套不完善，「走進去只有一張枱子，形同虛設」。另外，很多地方的母嬰室標識不清晰，尋找育嬰區不容易，這也讓老黃覺得不便。

在「深圳微時光」早前發起的投票中，有62%的參與者跟小沈夫妻一樣，被母嬰室門上的「男士禁入」擋住了腳步，這讓他們感到不便。父嬰室的設立，確實能解決這一實際困難。

「現在帶孩子的爸爸越來越多了，父嬰室肯定是越多越好嘛」，二胎父親老黃說。

更多相關投票的內容及網民意見：



只是，這獨苗一般的父嬰室，眼下能起到的作用，恐怕是意義大於效用。我們早前發起的投票中，也有14%的參與者認為，父嬰室數量太少，這也很難形成真正的社會影響力。

不過，76%的參與者更樂觀一點，他們看好父嬰室的社會效應，至少它實現了社會的理念引導 —— 父親應該主動承擔一半的育兒責任。

父職與母職的天秤

在「超級奶爸區」內外，也能聽到一些夫妻關於育兒分工的交流。

爭吵也會發生。「超級奶爸區」房間內，一對餵奶的夫妻似乎在育兒事務上發生了爭執，吵聲透過木門傳到走道里。

「餓死？餓死算了」，媽媽吼了一聲，寶寶哭了起來。幾分鐘後，爭吵聲漸漸平息下來，年輕的夫妻推開門，黑着臉走了出去。

幾十分鐘後，小王和丈夫帶着孩子進入超級奶爸區，換完尿布後，小王去了洗手間。丈夫陪着坐在推車裏的寶寶，他把綁在車座前的氣球扶正，又抬起臉，跟嗯嗯呀呀的寶寶小聲交流着。看得起來，這位爸爸是關注寶寶的。

「爸爸參與育兒事務多嗎」，我問走出洗手間的小王。

「多嗎？這位先生，多嗎？」 小王拉長音調，帶點調侃地問她丈夫，丈夫不接話，也不回頭，自顧自推着嬰兒車往前走。

「跟那些完全不管的爸爸比起來，他還是要好一些的吧」，走在丈夫後面的小王評價。

一對推着寶寶逛商場的年輕夫妻，特地繞到「超級奶爸區」參觀了一番。離開時兩人討論起家庭分工問題，大概是妻子抱怨了甚麼，丈夫提高了嗓門辯解，「我甚麼沒幹啊，餵奶、換尿布、擦屁股，我哪樣沒幹」。

妻子聽完忍不住揶揄三連，「你真的~好愛現啊，你真的好~愛~現~啊，你真的~真的~好愛現啊」。

或許二人對於丈夫實際承擔的育兒工作量，看法不是那麼一致。

相關文章：不知影片會上載給老師！女兒拍片做功課 爸爸夥兒子亂入勁歌熱舞

+ 8

在這輪投票的評論區裏，少數留言者對選項設置頗為微詞，「怎麼搞得跟我們當父親不愛做這個事兒似的？？？」一名男性用戶連發三個問號。另一名爸爸列舉了自己的付出 —— 「我下班回家，燒飯拖地洗碗，有時候給孩子洗澡，然後給他洗衣服、洗奶瓶餵奶，有時候換尿不濕，這不是很正常麼」，這位爸爸親身示例，強調男性群體在育兒付出上的普遍性。

在我們發起的投票裏，「沖奶餵奶、換尿布、洗屁股」三項育兒事務，全都沒做過的爸爸佔了19%。當然，全部都幹過的爸爸佔了一半以上。另外請注意，這個選項要求的只是「幹過」。

父職的缺位，不是一個新鮮話題。誠然，像二胎父親老黃所說，「參與育兒的爸爸越來越多了」，但要實現父職和母職的平衡，恐怕還有很遠一段距離。老黃自己也承認，在育兒上，他付出的精力遠不及妻子，「我只有下班後才有時間」。

小沈對丈夫在家庭事務上的付出給予了肯定，「下班回來他甚麼都乾的，挺主動的」。不過，小沈現在是全職媽媽，白天她獨自在家裏照顧寶寶。她計劃陪伴孩子到了三四歲，再出去找工作。寶寶現在只有8個月，小沈也擔心再就業可能面臨的各種困難，「畢竟年齡放在這裏是吧，你還有孩子要照顧」。

高錚的孩子不到一歲，他和妻子現在都在工作，孩子白天由老人帶，夜晚由夫妻倆帶。在他看來，他和妻子日常承擔的育兒事務是相等的。沖奶粉餵奶、換尿布等育兒技術，他是跟着月嫂學的，「不難，很快就上手了」。在他印象裏，身邊參與育兒的年輕父親，大概佔了三四成。

耐人尋味的是，作為全市第一間父嬰室，它被命名為「超級奶爸區」，從名字體現出的分量上看，跟母嬰室好像並不相等。我們的投票也涉及到這一點，有59%的參與者認為，這說明社會觀念還有待提升，好像「奶爸」只是母職的輔助角色，並且，還得是「超級奶爸」才行。

（備註：文中人物高錚為化名）

【延伸閱讀，更多爸爸育兒故事】



爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

「孩子在哪裏？」爸爸力證兒子在BB車內 媽媽一睇激到無話可說

+ 4

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】