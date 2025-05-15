珠心算、書法「不實際」卻仍很多人學？家長指培養「這點」是關鍵

現今社會不少家長認為，優秀的孩子除了平常到學校上課，還要上無數補習班、才藝班等，好讓孩子能夠從小學習新事物，培養不一樣的視野。小時候的才藝班種類繁多，其中珠算和書法更是紅極一時，有網友好奇，以職業、賺錢為主的台灣社會，這兩種才藝似乎沒有任何用處，「為甚麼還能存在呢？」



「為甚麼才藝班還存在珠算和書法？」一名網友日前好奇發文，首先強調自己兩門課都喜歡，但經過思考後，認為這兩種才藝在台灣毫無用處，也無法當作職業賺錢。網友進一步表示，若只有少數孩子去上課，或許不能達成開班條件，如今珠算和書法仍存在，代表還有不少孩子去上課，讓她不禁疑惑，「有沒有這兩種才藝班還能存在的八卦？」

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針對珠算和書法才藝班，PTT貼文一出引來許多家長發表看法：

・「重點是給小孩找事做」

・「養過小孩就知道，能『安靜』就是好才藝」

・「後悔小時候沒認真學書法，我字超醜」



還有網友推薦：

・「覺得才藝應該要開Excel跟倉頡班」



部分家長認為，這兩種才藝其實有用處：

・「都是培養耐心，無形的心智財富」

・「珠算練專注與數學，書法除了專注還有美感」

・「算數快一點是真有用！你有沒有遇過買東西76元，你身上剛好有101元，然後店員算半天算錯最後拿計算機出來按的？」



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