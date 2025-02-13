「投資我不如買股票」！女生兒時上5個興趣班　長大後嘆浪費金錢

許多家長在正規義務教育之外，還會安排子女上各種才藝課。一名女網友早前在Dcard上以「花爸媽很多才藝費和錢，好後悔」為題，敘述自己在兒時猛學5種才藝課、長大卻後悔的心情。



讓孩子上興趣班，真的是一件浪費金錢的事嗎？（按圖了解）



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女網友表示，自己兒時是個乖小孩，父母幫她報了包括游泳、鋼琴、舞蹈、畫畫，及書法班共5種包括運動和其他才藝課，還不包含小學開始會有的學科補習，但這些都不是她自己要求的，但也都聽話認真學好每堂課教的東西，「硬要說也不太算浪費爸媽的錢」。

在學了多樣才藝後，女網友則表示，自己到上大學，回頭看自己的人生才「整個大破防」，她認為父母因為這些才藝課必須支付各種補習費用和上課費，讓她覺得後悔，認為這些才藝課的花費「真的沒必要」，此番念頭還讓她一度想回到過去請父母省下這些錢，留待日後出國或投資股票之用，她也直言：「投資我不如投資股票」。

女網友自認雖然能力沒有很差也沒有很混，但到了高三發現自己很花錢，但成績並沒有特別優秀，衡量爸媽的投資後覺得「不符合效益」，也讓她覺得自己的一生好花錢，只想趕快長大彌補爸媽「投資失敗的我」，也坦言自己因為有這些想法，萌生了不想要有小孩的念頭。

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網友見文回應事主，認為：

・「我的想法跟妳一樣」

・「賺錢以後對爸媽好一點就好了」



但也有人認為：

・「學才藝也是有好處的」

・「就看你要不要靠那些才藝賺錢」



還有人說：

・「學才藝本來就是個嘗試，沒試過怎麼知道喜不喜歡和有沒有天賦呢，養小孩本來就是不知道有沒有回報的課金之路」



有人還仔細看了事主兒時上方才藝和運動課，認為：

・「游泳、書法跟英文蠻重要的，現在可以對他們好一點，多抱抱他們，你就贏了很多年輕人了」



也有人很有感觸地說：

・「我超希望國中補習費可以省下來，因為當時補了成績沒有起色，每個月花很多錢考得很爛，我就會覺得很難過，但我媽的觀念是沒補會更爛」



不少網友道出父母送兒女上才藝班，可能只是想在短暫的時間裏：

・「圖個清淨」

・「我現在也好想把小孩送去才藝班，比起自由的時間，錢真的不重要了」

・「我很確定我媽送我去上課，是為了讓我安靜不要再吵了」



有人還認為：

・「其實上才藝班，就是父母不希望小孩在外面閒晃，或是在家當電視兒童，給阿公阿嬤顧也可能被亂餵零食或被寵壞」



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