孩子「唔黐身」只因媽媽太懶？被朋友嘲諷後　她質疑自己不夠盡責

媽媽的愛不需要由外人評價！一名新手媽媽在Dcard發文抒發心情，以「突然覺得自己好像不愛小孩」為題，表示自己的寶寶不像其他孩子一樣愛哭鬧，朋友見狀認為是事主給的愛和關心太少，導致寶寶這麼獨立，這句話深深刺進她的內心，網友見文則是急忙安慰「妳很棒了」。



事主透露寶寶目前9個月大，出生時就是愛笑的天使寶寶，很會喝奶、副食品都吃、不會討抱，只有肚子餓會哭鬧，睡覺也是很快就入睡的孩子，任何人對他笑他就會跟着笑，誰抱都不哭不鬧。近日她去幫朋友顧小孩，對方的孩子不太好哄，要人抱要人陪也會一直哭鬧，很黏媽媽。

正當她慶幸自己的寶寶是天使時，朋友卻怪她都「放養兒子」，所以才沒有像自己兒子這麼黏人，問她是不是都不陪兒子玩，甚至酸道「因為妳很懶所以你兒子才這麼獨立」。這讓事主內疚起來，雖然下班有空就會陪他玩，但有時要做家事還是得讓他獨處，被這麼一說，她不禁懷疑是不是給小孩的愛不夠、不適合當媽媽。

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貼文下方許多人安慰：

・「妳朋友看不慣別人好，這種朋友不用太深交」

・「妳朋友在嫉妒妳，有毒的人要遠離」

・「遠離三姑六婆對妳比較好」

・「每個媽媽和寶寶都有自己的相處方式，妳們自己舒服自在就好」

・「這樣的朋友真的不用交」

・「每個寶寶的個性跟需求本來就不同，不是非要時時刻刻綁在一起才叫愛小孩」



不過事主後續在留言區補充的內容，讓網友發現她對朋友的口氣也不友善。事主透露近日幫忙朋友顧小孩，相處8個小時約6個小時在哭，當下崩潰的她曾抱怨「妳家這隻我真的沒辦法，跟我家的個性完全相反」。也曾在好友面前直言「還不會拿奶瓶嗎？他現在會扶着奶瓶嗎」、「我家的就是這樣訓練拿奶瓶的」，網友認為這也是她有意無意地向朋友炫耀。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】