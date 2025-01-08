「這個太貴我們上網買」！你為慳錢而說這話　對孩子或是一種傷害

今天想聊一個讓姐妹們集體頭疼的問題——關於孩子買買買。據說，在「買不買」這個問題上，全國家長難得做到了悲喜相通。



你也有跟孩子說過「這個太貴了，我們去網上買？」這話嗎？（Canva）

我的兒子DD自從4歲以後，基本掛在嘴上的一句就是「我想要12345……能不能給我買？」。帶他出門更是見甚麼都喜歡，看甚麼都想要。很多姐妹一聽孩子要買買買就不能忍：

．「昨天不是剛給你買過嗎？怎麼又買？」

．「新買的你玩不了兩下就扔一邊了，我們家的錢也不是大風颳的，不能看見甚麼都想要吧？」



還有些姐妹是買過一陣子後，終於不能忍了：

．「已經給你買了那麼多，為甚麼永遠不滿足？」

．「只要有一個不給買，之前所有的開心都化為烏有！家裏也沒礦，架不住你這麼要啊？」



然後殊途同歸，大家總結出同一個道理：

這一代的孩子，還是被寵壞了～怎麼滿足還是不知足！

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先說一個誤區啊，不要以為現在物質條件變好，家長也都願意給孩子最好的，更好的，孩子就不會有匱乏感。因為滿足感除了來源於「我所需要的」，還有一大部分來自於「我想要的」。如果說以前的匱乏感大多來源於真正的貧窮，但如今孩子的匱乏感，則多來源於「想要而不得」。

要麼被限制：想要吃糖果，但一周只能吃一次；

要麼被設置條件：想要一個萌寵玩具，但必須期末成績進步10名才給買；

要麼被已讀亂回：想要一雙公主穿的鑲滿鑽石biubiu閃的公主鞋，結果媽媽說那個不實穿，給換了一雙價格更高、更日常的蝴蝶結涼鞋。

要麼需要拼命爭取：就連一些玩具、貼紙，每次都要我磨好久才能給我買。

雖說大部分的想要，只要孩子堅持，最後也會給孩子買單。但，遲來的深情比草賤。遲來的滿足，對孩子來說也不是滿足，只是自我努力後應得的獎賞。

《每個孩子都需要被看見》這本書裏提到：在孩子提出要求後才去給予孩子關注，是永遠無法讓孩子感到滿足的。

真正的匱乏感，跟年代無關，也無關乎經濟條件，更不在於你給予了孩子多少、他擁有着多少，只在於——「當我想要時，我是否能夠擁有」。

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每個年代的媽媽，都有一套打發孩子的模式。我們們這代媽媽，最常用的一個話術：

這個太貴了，我們去網上買？

你有沒有用這句話打發過孩子？

畢竟，媽媽們，誰不希望「錢花在刀刃上」？線上、線下的價格有時候確實差很多的。

但很多東西衡量的不只是它作為商品的價值，還有當下的快樂。如果過分執着於網購，把當下想要的快樂延遲到三四天後，到時孩子已經不是一樣的心境了。‍屬於花了錢也不一定買到快樂。

所以，到底能不能跟孩子說「這個太貴，我們去網上買」，我們一定要分情況。

對於一些日常物品，或者孩子不是特別急迫的。可以帶孩子一起對比價格，強調性價比，告訴他線下多少錢，網上多少錢，孩子直觀的感受到確實網上的東西更便宜。節省下來的錢，也確實還能買更多其他的。

但對於一些特殊場景，比如出去玩的時候，小夥伴們都一起玩某樣東西的時候。那孩子買的不單單是玩具，還有當下一起加入別人的快樂。或者在景區看到文創巧克力，雖然網上確實更便宜。但你要說等5天，回家後拆快遞再吃，就根本不是那麼回事兒了。

這些時候情感體驗的附加價值，其實遠大於商品本身。如果總是被「有理有據」的拒絕，孩子內心的匱乏感一樣會瘋狂滋長。一次次的敷衍，否定，依然會種下自卑的種子，其實跟上一輩人「買不起」、「有甚麼用」、「我賺錢不容易」的影響依然是一樣的。

只要不是特別過分，還是建議當下滿足。如果你覺得溢價嚴重，可以讓孩子參與到「買不買」的討論中，「確實景區溢價很多，性價比很低，如果你特別想現在買，那我們就要從別的地方挪預算，少買一些別的，你自己衡量。」定好規則，然後講清楚，無論最終孩子買還是不買，他學到的都比這件事要多的多。

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當然了，誰不想爽快地滿足孩子，給孩子所有一切他想要的、不想要的。但現實是家長日漸乾癟的錢包和逐漸變短的餘額數字，讓我們不得不精打細算，壓縮慾望。

面對孩子，天天要買玩具，出門看見甚麼都想買，而且就要立刻買，拒絕還會是主旋律，怎麼不損娃還利己的應對呢？分享兩個超實用的小妙招！

1. 關於孩子隨時隨地大小「要」

別說，小孩子的想要，雖然雞零狗碎，但真要細數，那也比太平洋還海了去了。但有時候，也堪比渣男，來的快，去的也非常快。很多時候，人家也只是隨口一說，並不走心的。

就比如，每次兒子DD看見同學拿了個甚麼新鮮玩意，回來都說「想要」。媽媽我也可以化身渣女啊，你為甚麼不能「事事有回應，件件無着落」，先附和裝傻：

👦「他有個奧特曼能變身，我也想要。」

👩「是呀，這個看上去泰褲辣，我也喜歡」。

👦「我也想要個遙控汽車」

👩「好呀好呀，下次我們去超市時，好好看看它長怎麼樣。」



先承接孩子喜歡、想要的情緒，就好了，很多時候孩子並不需要你有下文。他可能只是隨口一提，然後就忘了這件事了，或者根本沒打算要。等了幾天不想買了，說明沒那麼想要，當場想買純屬情緒上頭，讓孩子明白不要衝動消費也挺重要。

所以，難得糊塗。

當然，如果孩子還是繼續要，明確表示「我就是想要」，或者過幾天想起來了，詢問你是否給他買了。這說明孩子是真的喜歡。那，就買吧。

就像DD一直想要一個螞蟻觀察箱（學校裏有）回來跟我說，想買一個放家裏。我並不知道長怎麼樣，也不確定他是否是3分鐘熱度。所以，先裝傻附和，「哦，聽上去很有意思，你能給我講講是怎麼樣子嗎？」我以為他依然是三分鐘熱度，講完就忘了。但接連過了幾天，他都有提，我知道他是真的喜歡。於是，立馬從網上下單。現在每天放學第一件事，就是要看看他的小螞蟻們有沒有開始打洞。

（CC爸媽提供）

2. 關於不能滿足可能

有的姐妹還是想說：「孩子一要就給，不會讓孩子變本加厲嗎？」家裏也沒礦，一直滿足孩子，不會讓孩子變得大手大腳、索求無度的白眼狼嗎？

我想說，如果你滿足的只是物質，那可能會喂大孩子的胃口。但如果你能看到孩子慾望背後的心理需求，那拔高的則是孩子未來精神和心理上的豐盛。或許有時候孩子提的需求很貴，但滿足這個需求卻不見得需要花很多錢。關鍵在於，在孩子提出某個需求時，你能不能耐心再往後走一步，嘗試去「讀懂」孩子需求背後的體驗。

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有一天接DD放學，看見隔壁班有個孩子再給同學們分牛奶棒。DD也湊了過去，努力的刷存在感，問能不能也分我一個？但是，被無情的拒絕了。他轉頭就一臉哀怨的看我，我心裏一激靈：丸辣，衝我來的。

果然，DD說，「媽媽，你也給我買牛奶棒去！現在就要！馬上就去！」我說，「你確定想要嗎？之前買過幾次，你都不大愛吃的樣子哎？」但他非常堅定：我愛吃，就是愛吃，現在就愛吃了。

其實我知道，他肯定就是見人吃，為食；或者，自己沒要到，不甘心。

然後我就帶他去了超市，DD一溜煙衝到了冷藏區，拿了最大的一袋子牛奶棒，大幾十塊錢。我問他：如果你只是想擁有一根奶酪棒嚐嚐，那我們不必先買這麼大包。可以先買小包嚐嚐，確定喜歡了，再買大包。

DD轉了轉腦袋，看到了對面的散裝零食區，拿了一個牛奶棒，是的，就一個，然後蹦蹦躂躂地跑回來，跟我說，媽媽走，結賬去。我就是說，一個牛奶棒就能把自己哄開心的孩子，未來又能貪心到哪裏去呢？很多時候，孩子的「想要」很簡單，沒有你以為的那麼「費錢」。

你去細化孩子的需求，解讀他背後真正的想要，就會發現：你覺得露營費錢費時間？其實問明白了，孩子只是想體驗睡在帳篷裏，客廳隨便一個帳篷搭起來，孩子也能滿足。你覺得生病喝飲料不健康，其實問明白了，孩子只是不想喝白開水，那榨一杯果汁喝孩子也很開心。你覺得超市的奧特曼手辦太貴，其實公園地攤上的奧特曼孩子也很喜歡。

孩子內心匱乏還是豐盈，不在於他是否真的得到了那個東西價值多少錢，而在於他們內心的願望是否真的被看見，被理解。而作為父母單純的在物質層面滿足孩子只是第一層，更重要的是否能看見、了解孩子「想要」背後的心理需求，是否能給到孩子真正需要的情感體驗。

可以滿足的，那就開心地、爽快的買，而非極限拉扯，試圖勸導、講道理無果之後無可奈何地買。也不要趁機講道理，上價值，你要珍惜啊，父母賺錢不容易啊。

沒有能力，或者就是不想買的，也不要隨便評判孩子的慾望，只需要坦誠告訴孩子：「你喜歡的這個東西很好，你也值得這麼美好的東西，只是超出了現在爸爸媽媽的能力範圍了。」孩子不會因為拒絕或遺憾而受傷，只會因為欺騙和忽視留下創傷。

真正的富養，從來不是你要多有錢，或者物質上的無限制滿足，而是當他說「想要」時，我們真誠的態度。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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