「我去找爸爸！」女兒一句話令她閉嘴　她才反思老公育兒有他一套

前幾天，有條留言：「C媽，5年老粉了，很少留言，但這一年感覺過的太痛苦，沒地兒說，找你吐吐槽。我女兒11歲了，差不多去年開始，幾乎天天跟我吵架。我一手帶大的孩子，不知道甚麼時候就變了，現在跟我像仇人一樣！

孩兒他爸呢，不說是甩手掌櫃吧，參與度也絕算不上高。從小到大讓他看下孩子，永遠都敷衍了事。管得少就算了，還對我指手畫腳，嫌我事兒多。但現在，孩子完全跟他爹一個陣營，他爹訓她她都能好好聽，我好好說還給我擺臉色。

我這是造了甚麼孽？這就是你說的仇親期媽？我看她只跟媽媽結仇！」



唉，懂了，從此世界上又多了一位被娃傷了的母親。

實不相瞞，這樣的「不平衡」，我時不時也能體會到。尤其女兒CC現在也進入了前青春期。這個階段的小孩兒有奪難「伺候」，想必你們也了解一二。

我倆經常一言不合就開吵，但每每吵到上頭，人家總有本事一句話讓我閉嘴 ——

哼，不跟你說了，我找我爸去！

找你爸，嗯，你是懂怎麼拿捏我的。這不就妥妥的踩一捧一？

我當然不服，我明明也是真心相待啊，這麼多年，怎麼算也是我愛你更多啊！但同時也在思考，為甚麼會有這樣的變化。如今也有答案了。

如果你也面臨同樣的「待遇」，建議大家可以去仔細觀察爸爸的帶娃模式。你就會發現，在「拉攏」孩子這一塊，他們還真的是，有點東西。

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爸爸更側重解決問題而非情緒對抗

前幾天下雨，晚上睡覺前，CC讓我幫忙找傘，還點名要那把「綠色的傘」。

我大概翻了一下沒看到，多少有點不耐煩：這有把藍色的，用它不行嗎？幹嘛非要那個綠的？CC也不樂意：我就想帶那個綠的！

我：那你自己來找吧，本來就是你自己的事兒啊！

CC：你幫我找下嘛。

我：我的事兒也沒忙清啊，你現在甚麼事兒沒有屋裏閒晃，為甚麼非煩着正在趕稿的我？

我這小嘴一頓叭叭輸出，換來CC一記白眼。

在梳化上寫稿的我，就見CC把東西們翻出來，重重的擱地上，用力開開、關關所有的櫃子門，根本沒認真找！

我越看越來氣，這摔的是東西嗎？這是摔打我呢！

……

也不知道為甚麼，我倆就較上勁了。

從一開始的「你幫我找」「我不幫你找」過度成了：「我再也不找你幫忙了，你就知道吼我！」、「明明是你無理取鬧，你還怪我了？」

發現沒，媽媽和孩子之間，很容易從一個小問題，演變成情緒對抗。有時候吵到最後，都忘了為甚麼出發。不聊實際問題，全是情緒輸出：一個「你不在乎我的感受」，另一個「我顧及你還少嗎？永遠不知足，得寸進尺！」

但爸爸就不一樣了。

我記得之前吐槽兒子DD，我提到過一點，不管三、四十的男人，還是三、四歲的小男孩兒，他們都有一個共同特徵 —— 左腦思維。左腦，是主理性的。這就決定了，他們在遇到問題的時候，很少情緒先行，一般都會優先動用理性去分析、總結。說白了，就是發現問題、解決問題。

這個特質，放在伴侶這個身份上，可能略顯大豬蹄子，不解風情。但在「對付」小孩兒上，卻有不同的效果。因為人家就奔着解決問題而去，所以會「兩耳不聞窗外事，一心只想找到傘」。

就比如我家，聽到我和CC爭吵。

C爸拖着洗地機從卧室出來，第一句話就是：你倆打這嘴架有意義嗎？有一來二去掰扯這功夫，早把傘找着了。然後一陣翻騰，在一堆手提袋下面發現了傘：「這不就在這嗎？」

一個不解決真正問題，一頓嘮叨；一個但求答案不問初衷。我倆這番操作，你們說，孩子更喜歡誰。

其實仔細想想，是這樣的 —— 有爭吵的時間，問題早就解決了。可能女人，天生就是更容易情緒化吧。比起問題、行為本身，我們更容易捕捉到孩子背後的情緒？對我是有一分敵意？兩分不尊重？還是三分挑釁？四分不屑？五分不耐煩？只要get到，姐們就得戰鬥：憑甚麼？你有理由這麼對我？

原來孩子很小的一點情緒，經我們這兒一放大，擴大成了雙方的大情緒。但其實，孩子可能就是這次想偷個懶，找媽媽撒撒嬌、耍耍賴而已。或者就是在當下這個事件中對你的反應不太滿意而已。

相對而言，大條的爸爸們就鮮少在乎這些。催CC吃飯被人翻個白眼、喊DD刷牙被不耐煩回一句「知道了」、沒眼色的問考試成績娃餐桌上重放筷子……

以上每一條微妙操作，都能刺激到老母親的神經：

．翻誰呢？我叫你吃飯還錯了？

．你甚麼態度？牙是給我刷的嗎？

．問問怎麼了？又沒說怎麼着你！



但擱C爸身上，他就跟聾了瞎了一樣，一點沒反應！

甚至還能若無其事的笑臉相迎：快來嘛大C，今天有你喜歡的西紅柿燉牛腩。快快，弟弟快來跟爸爸一起刷，我們一會兒一起漱口。嘿嘿，我就是問問，關心你呢，不想說就算了~換位思考一下……這波沒心沒肺的操作，確實很加分。這就是觀察爸爸帶娃帶給我的反思之一。

別過度解讀，只看眼前這一個問題。

解決它，就完了！

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爸爸們道理不多但字字箴言

之前有姐妹吐槽，說孩子一點不怕她，自己說話一點份量沒有。每次孩子犯了錯誤，她批評的時候，人家根本不聽，要麼嬉皮笑臉，要麼就是頂嘴狡辯，非得發很大的火，他們才知道認錯。

但是，對爸爸，就完全不是這樣的態度。隊友一般不管孩子，只要發話了， 就是「擲地有聲」，孩子們都認真聽訓。

她不明白，為甚麼自己「嚴母」的人設沒發揮出作用。吓？有甚麼不明白的。這不謎底就在謎面上了？就是因為爸爸平時不怎麼管。

雖然不願意承認，但不得不說，媽媽們確實更容易陷入「嘮叨」的循環當中。孩子表現不好，我們很可能剋制不住，一個問題反覆說。久而久之，他們也就「疲」了，對於批評的反應閾值越來越高。

第一次說，娃可能意識到自己有些越界了；

第二次說，他就會想，我已經知道了，我在改了...

第三次再說，他只會嫌煩：你有完沒完了！

內心全是反叛。

但是，爸爸呢，因為平時很少管，和和氣氣的時候居多。

所以，一旦嚴肅起來，就會讓孩子感覺到事態的嚴重性。「連很少生氣的爸爸都說我了，看來我這次確實有些過分」，自然也就更容易去修正。

嘿，是不是也為我們提供了一個思路？為甚麼壞人都得我們當呢？所以，小事兒能不嘮叨的，咱也不嘮叨了。必須管的，當你自己「說話沒份量」的時候，不妨讓另一半試試。

所以，我現在經常甩鍋，一看要跟CC針尖對麥芒了，扭頭就去找C爸：「你閨女我要管不了了，現在只有你能搞定她，你快去。」

一波彩虹屁讓老父親們背背鍋。另外，換個人上，情緒更容抽離。而且，就像前面說的，爸爸們通常不會夾帶情緒，大多是就事論事型。大大解決了問題，避免了母女衝突。

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爸爸湊仔女主打一個「懶」字

別看C爸潔癖，但其實，除了衛生把控的比較嚴格以外，在其他方面，他對孩子也是干預很少的。

我所認識的大部分爸爸，其實都是這樣。主打一個，能讓孩子自己動手的、決定的，他們就不插手。

你讓爸爸帶一天孩子，就會發現：

．出門穿甚麼衣服、帶不帶零食和水杯 —— 你們自己看着收拾吧！

．吃飯的時候，有沒有吃得哪都是，要不要喝口水 —— 不管不管，權當沒看見。

．外面跑了一身汗，是不是要把外套脱掉 —— 他自己還不知道冷熱嗎？



看起來好像有點粗糙大條，像個甩手掌櫃一樣，但其實，他們給孩子預留了很大的成長空間。比起聽我們的「你應該這樣、那樣」，孩子有機會去處理很多自己份內的事兒。他們所感受到的，不是父母不管我，反而是一種莫大的被信任的感覺。時間久了，主動性、執行力、責任感，只會蹭蹭上漲！

最近又跟C爸學了一招。

他現在偶爾會擺擺「領導」的架子，發佈任務，讓孩子們給他出解決方案。

上周周末，難得我們倆都休息，準備帶孩子們去附近的公園野個餐。我剛要起身收拾，就聽C爸跟倆娃說：

「明天我打算帶你們去植物園撿秋，中午應該趕不及回來吃飯。帶甚麼東西，有需要另外買的不？怎麼去，開車還是騎車，還是公交？你倆商量好，晚上告訴我計劃啊！」

喏，這是CC讓我列的清單。

（CC爸媽提供）

還得是她爸呀~姐妹們，想想我們之前，甚麼事兒都傻乎乎的往自己身上攬，還被孩子嫌「管得多」，是不是有點沒苦硬吃的感覺？

寫在最後：之前看過一本書，是牛津大學人類學家安娜．麥菁《父親養成指南》。書中說，你眼中「專門扯後腿的豬隊友」，很可能是「神助手」，只是你還沒發現而已。

現在深有體會。

爸爸們確實「粗糙」了一點，但粗糙也代表着鬆弛。尤其如果你是一個容易焦慮的媽媽，那麼這種鬆弛，就顯得格外寶貴。

孩子需要這種多維的成長環境，也需要感受不同視角下的愛。這樣，他才既能從你無微不至的關懷裏，汲取溫暖友善的性格底色，也能從爸爸身上感受勇敢無畏，從而積極面對生活中的挑戰。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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