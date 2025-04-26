洗衫｜兩父子衣服汗臭超厲害！人妻上網求助　網民推薦實用2招

最近氣候潮濕，加上夏季高溫容易流汗，衣服也會被汗水浸濕而散發臭味，日前有一名台灣人妻發文表示，老公和兒子有嚴重汗臭，脫下來的衣物也有一股刺鼻臭味，沒想到卻遭奶奶批評是衣服沒洗乾淨，因此無奈求救，「問一下各位台灣好媳婦，有沒有推薦洗衣用品？」貼文引發熱議，釣出內行人給出2妙招解答。



這位女事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文感嘆，奶奶每天叨唸她衣服沒洗乾淨，殊不知是兒子和先生的汗臭太嚇人，好像在比賽「誰先薰死人」，父子倆上班、上學回到家，衣服跟襪子脫下來又黃又酸，無奈直言，「這是我的問題嗎？是我讓他們臭掉的嗎？」

她坦言，她每天洗衣服都要先深呼吸、戴口罩才能開始清洗，還會使用能去汗臭的洗衣球，「沒在誇張，那個汗味真的會發酸」，沒想到卻聽到奶奶嫌棄她不會做家事，連衣服都洗不乾淨，讓她忍不住求問「有沒有推薦洗衣用品？我盡力了如果再嫌不介意換老公。」

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貼文曝光後，一票苦主紛紛回應：

．「我會加一瓶蓋的洗衣抑菌（買無香），加上本來的洗衣球，洗出來就是乾淨的味道」

．「可以用稀釋的梳打水浸泡15-30分鐘，再丟洗衣機，這樣可以去除汗味」

．「先泡過碳酸鈉或是梳打粉，沖乾淨再機洗」

．「四級氨、過碳酸鈉，化工行很便宜，過碳酸鈉要先加在熱水泡過再丟洗衣機，我習慣加漂白水，比較簡單」

．「衣服洗好要馬上曬不能悶在洗衣機，不然再怎麼洗也是發臭」



此外，也有人提醒洗衣機要定時清潔，才能避免衣服越洗越髒：

．「我覺得妳要洗的不是衣服，是洗衣機…我家之前也會很臭，後來換了洗衣機，開始固定2個月清洗一次洗衣機，衣服也不會臭了」

．「過碳酸鈉泡熱水溶解後，加進去洗衣機一起洗，然後衣機內部也要定期洗」



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