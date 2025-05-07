洗衫｜最怕雨天晾衫？3招加速乾衣　用「風筒吹」有技巧5分鐘即乾

雨天衣服曬不乾怎麼辦？當遇到雨天、陰天或冬天濕冷的天氣，衣服晾不乾又有一股悶臭味，穿起來不舒服，還容易滋生細菌、產生異味，甚至引發皮膚問題。如果是急着要穿的衣服還沒乾，更是令人抓狂。《風生活達人》教你三個超實用又快速的乾衣小妙招，讓你不再煩惱衣服曬不乾的問題！



快速乾衣方法1：風筒＋紙袋乾衣法

有時候臨時要出門，卻發現想穿的衣服還濕濕的，這時候不需要整件重洗烘乾，只要準備一個紙袋和吹風機，就能在5分鐘內搞定！這個方法適合局部濕掉的輕薄衣服，或是只需一兩件衣服快速乾燥，簡單又方便。

快速乾衣步驟：

1. 找一個乾淨的紙袋，大小足以放進那件濕衣服

2. 將衣服對摺後放入紙袋中，袋口保持打開

3. 用吹風機對著袋口吹風，建議使用熱風

4. 大約吹5分鐘後，衣服就能明顯感受到乾爽



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快速乾衣方法2：拱型晾衣法

如果你想一次晾乾多件衣服，卻又不想依賴乾衣機，那麼這個「拱型晾衣法」絕對值得一試。按照衣服長短來吊掛，透過「長→短→長」的排列方式會自然形成一個拱型空間，讓空氣從兩側進入後，自然往上流通，濕氣能更快散去。根據實測，這樣能比傳統平掛方式快乾約30分鐘！它的重點在於提升空氣對流，讓濕氣能更快帶走。

快速乾衣步驟：

1. 先準備一根曬衣桿或室內晾衣架

2. 將較長的衣服（如褲子、洋裝）掛在兩側

3. 中間掛上較短的衣物（如T恤、毛巾）



快速乾衣方法3：抽濕機乾衣法

如果你住在濕氣特別重的地區，或是遇到連續下雨的日子，使用具有「快速乾衣功能」的抽濕機是最強解法，抽濕機不只能大範圍一次處理多件衣物，而且效率極高，還能避免因濕氣而產生的異味與細菌滋生。

快速乾衣步驟：

1. 選一間小房間或浴室，空間越小越有效率

2. 把需要晾乾的衣物掛好，保持不互相重疊

3. 使用具有快速乾衣功能的除濕機，將出風口對準衣物，距離約40公分為佳

4. 同時搭配電風扇，增加氣流循環

5. 最重要的是，關好門窗，創造密閉乾燥的環境



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其他洗衣與乾衣注意事項

1. 脫水再強一點

機脫水設定可以選擇高轉速，能去除更多水分。

2. 衣服不要重疊

不論用哪種方法，衣服與衣服間一定要保留空間，才能讓空氣流通。

3. 選對時間

若能在白天使用上述方法，搭配自然光與溫度，乾衣效果會更佳。

學會這3招，無論是臨時要穿的衣服還沒乾、多件衣物需要快速處理，還是面對陰雨天氣，都能有效解決衣服曬不乾的煩惱。不僅節省時間，還能讓你的衣物保持乾爽、無異味，告別濕黏臭衣人生！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服曬不乾怎麼辦？達人教3招快速乾衣方法，告別濕黏臭衣人生】