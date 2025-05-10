子宮肌瘤大如哈密瓜！她三度復發術後懷孕　醫生擔心她會子宮破裂

一名35歲蔡姓女患者，6年前因罹患子宮肌瘤接受過肌瘤切除手術，術後隔2年肌瘤復發再度接受手術治療；沒想到近2年想要懷孕進行孕前檢查時，再度發現子宮內又再復發肌瘤。



收治該患者的台灣童綜合醫院婦產部劉錦成主任檢查後發現，患者的肌瘤巨大，核磁共振（MRI）影像下，發現是多發性肌瘤組成，整體加起來大小約24厘米，過大如一顆哈密瓜大小，導致整個子宮被肌瘤推擠向上，位移到上腹部，只能進行傳統開腹切除手術。

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劉錦成回憶，手術時因肌瘤過大加上位置關係術中發生子宮頸與子宮連接處斷裂，最後將整個子宮肌瘤切除後，再行子宮頸與子宮進行縫合，術後復原良好。後來進行試管受孕也順利懷孕，劉錦成每次產檢都特別提醒患者懷孕過程中必須隨時注意子宮破裂的癥兆，直到去年12月剖腹產下健康的男寶寶，術中檢視之前子宮頸與子宮連接處縫合傷口相當完整癒合良好。

劉錦成說明，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每四人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，臨床上有子宮異常出血、經血過多導致貧血，或是因壓迫產生下腹痛、不孕、流產等情況。

個案表示原本擔心縫合處會有影響，怕懷孕到生產時會有狀況，還好後面順利試管受孕，加上主任每次產檢時都溫馨提醒要注意子宮破裂的癥兆，整個懷孕過程與生產都完全沒有影響，剖腹生產時發現傷口癒合非常好，產後復原良好，寶寶也非常健康，非常感謝劉主任一路上的幫忙。

劉錦成提醒，子宮肌瘤雖然是婦科常見的良性腫瘤，但若不進行治療，可能出現更多其他不適症狀，如月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰酸背痛、嚴重者導致貧血、流產、不孕等。呼籲女性朋友應定期進行婦科檢查，由專科醫師進行專業診療，即早發現疾病即早治療。

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