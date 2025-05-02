懷孕｜以為陀着4胞胎！英孕婦患羊水過多症　巨肚壓傷肋骨險喪命

英國卡地夫一名年僅22歲的媽媽羅倫·德雷柏（Lauren Draper）日前因為罹患罕見的「羊水過多症」，導致孕肚異常腫大，甚至遭路人質疑是假肚，還有人誤以為她懷的是四胞胎，而她也因為這個孕肚在鬼門關前走過一遭。



根據《每日郵報》報道，羅倫去年6月開心迎來第四胎，卻沒料到會面臨一場嚴峻的孕期挑戰。她在懷孕24周時因胎兒活動減少而接受檢查，結果被診斷出羊水異常增多，也就是「羊水過多症」（Polyhydramnios）。這種罕見的孕期併發症會導致子宮內積聚過多羊水，不僅讓孕婦行動困難，更可能對胎兒造成危險。

別以為是AI造圖，羅倫懷上第四胎時，肚子確是這樣大！（按圖了解）



+ 5

羅倫曾在懷第一胎時晚期就被診斷出羊水過多，但這次症狀在孕期前期就出現，且持續惡化。她在29週時孕肚就已腫大到明顯異常，走路、翻身都極其困難；31週時因臍帶脫垂風險被緊急送醫，並在住院觀察三週後，於懷孕34週又4天時生產。由於羊水壓迫導致她的肋骨出現瘀青，更曾被陌生人質疑「是不是AI做出來的假肚子」，對此羅倫苦笑表示：「人們看到我先看到肚子，再看到我這個人。」

羅倫於1月6日產下體重約2.75公斤的女嬰，雖然體重正常，但出生時卻無法呼吸、全身發青，緊急送入保溫箱搶救。羅倫當時更因胎盤早期剝離大出血，失血多達5公升，歷經剖腹產與搶救後，7小時才終於見到女兒，這個事件經由羅倫分享到網路上後，不少網友們也留言感嘆媽媽的偉大。

【延伸閱讀，更多驚險分娩故事】



孕婦誕下龍鳳胎準備縫合傷口！突稱「有東西在動」叫停竟藏第三胎

+ 8

早產雙胞胎健康不穩！醫生以「不穿羊水」方式剖腹高難度助她分娩

+ 7

延伸閱讀：

「著火了！」中國遊樂園自由落體運轉中燃燒 遊客奔逃驚魂未定

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】