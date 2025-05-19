潮濕｜天雨日子更應洗衫？即睇家居抗濕對策　仍要開窗「有原因」

天氣忽冷忽熱，你的身體還撐得住嗎？居家環境是不是也默默冒出一堆惱人問題？以下整理出天氣劇烈變化時，常見的身體與居家困擾，並提供快速應對方法，讓你從甚到外都能輕鬆過關！



1. 居家環境的影響與對策

＃影響

・濕氣重：室內濕度飆高，家具、牆壁、衣物容易發霉。

・空氣悶濁：通風不良容易滋生細菌、塵蟎，誘發過敏。

・地板打滑：特別是磁磚、木地板，容易滑倒危險。



＃建議作法

・使用抽濕機或空氣清淨機：保持室內濕度在50～60%左右。

・定時通風換氣：即使下雨，開窗10～15分鐘流通空氣。

・衣物不要堆積：濕氣會讓髒衣服發霉異味加重，盡快清洗烘乾。

・地面保持乾燥：常備拖把、止滑墊，避免滑倒危機。



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2. 個人體質的影響與對策

＃影響

・體內濕氣增加：容易感覺手腳冰冷、關節痠痛、腸胃不適。

・免疫力下降：容易誘發過敏、感冒、哮喘、皮膚濕疹。

・情緒低落：濕冷天氣容易讓人提不起勁，甚至影響睡眠與情緒，不想上班、上課。



＃建議作法

・飲食除濕：多吃紅豆、薏仁、薑茶等有助排濕的食物，避免生冷寒涼食物，例如冰品、生魚片等。

・保持溫暖：穿着分層保暖衣物，特別是保護膝蓋、腳踝這些容易受寒的位置。

・適度運動：室內拉筋、瑜伽、跳繩等運動，促進血液循環、加速代謝濕氣。

・泡熱水澡或泡腳：促進血液循環，驅寒又放鬆心情。

・睡眠充足：避免熬夜爆肝，充足睡眠是身體修復免疫系統的基礎。



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