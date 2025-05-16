沒怎用電竟要交高昂電費！事主找人檢查　發現「這冷氣機」是元凶

一名台灣網友近日在網路上分享，表示自己收到電費帳單時嚇傻，因為1～3月這期間幾乎沒人在家，也沒開冷氣，用電量竟飆破900度。後來經台電檢測，意外揪出耗電的真正元兇，貼文曝光後，也讓不少民眾直呼震驚。



事主在社群平台Threads上發文，並貼出他1～3月期間的電費帳單，他表示，家中成員大多不在，且完全沒有開冷氣，但用電量竟飆到900度，相較之下，去年同期家中住了五人，天天在家工作，他也24小時不出門，用電量僅1018度，因此讓他直覺有問題。

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為了找出原因，事主請台電到家中查看，確認家中無漏電情況，但發現電流竟高達6安培，明顯偏高。於是他們將電閘一個一個關掉測試，最終發現問題出在一台品牌冷氣機上，即便處於關機狀態，仍維持0.6安培的電流，是另一品牌冷氣待機時的0.02安培整整30倍之多。

此外，事主還發現，家中還有一條神秘延長線，把插頭拔除後居然可以減少0.4安培的用電量。最後經過全面檢查與排除，家中待機電流才降至約2安培，包含正常運作的雪櫃與抽濕機。同時他也呼籲民眾，「有時候為了省電忍耐不開冷氣，不如找出這些偷吃電的電器，效果應該會更好。」

貼文一出後，不少網友紛紛詢問原PO冷氣品牌要避雷，「準備買冷氣，求提示」、「第一個字母也好」，但他並未透露，只語重心長地建議，「一分錢一分貨，要用好幾年的東西還是不要省比較好。」

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