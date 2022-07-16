營造英語環境助幼童學英文　言語治療師分享4工具：首要增加信心

香港著重學生的兩文三語發展，家長從小就培養小朋友的英語能力，但有時候家長本身對用英文溝通也未必有很大信心，擔心會「教壞子女」。言語治療師Miss Carley建議家長可用小工具幫忙，例如是網上短片或桌上遊戲，將英語融入日常生活，幫助小朋友建立對英語的興趣，增加他們讀寫英語的信心。



言語治療師Miss Carley日前在社交平台專頁發文，表示家長若想從小培訓子女的英語能力及興趣，最佳方法就是在日常生活中製造英語環境，但對於自己英語能力抱有懷疑的家長，則可以利用以下4種小工具，與孩子一起學好英語。

Miss Carley分享了4個小工具，幫助家長教導小朋友英語。（「言語治療師媽媽Miss Carley」FB圖片）

點讀筆

市面上有不少點讀筆可以說故事、聽歌、玩小遊戲，Miss Carley建議家長跟孩子一起讀故事書時，可以利用點讀筆邊讀邊聽，當留意到一些特別詞彙時，家長可以先讀一次，然後讓孩子跟著讀，營造一個家長與孩子一起學習的氛圍。

YouTube短片

網上有不少免費教學資源，短片平台YouTube上就有不少教授英語的頻道，觀眾年齡層覆蓋嬰幼兒至成年人。Miss Carley提醒，家長在搜尋短片時可加入「read aloud」等讀故事的字眼，如此一來片中已有人聲朗讀故事，家長不用擔心會有陌生詞彙或讀錯發音的問題。而在選取短片類型方面，她建議家長應以小朋友感興趣的題材為先，例如恐龍、交通工具、動物等，他們有興趣才會專心學習。

（「言語治療師媽媽Miss Carley」FB圖片）

英語桌上遊戲

市面上不同的英語桌上遊戲如Scrabble及Bananagrams，其實都有助小朋友學習更多英文詞彙，Miss Carley表示，家長可視乎小朋友的需要及興趣選擇，年紀較大的小朋友亦可玩一些難度較高、較複雜的遊戲，家長亦可要求他們幫忙閱讀遊戲的英文說明書，讓他們從中學習英文。

網上課程

現今小朋友大多被安排上各式各樣的興趣班，未必有時間到教育中心上英語課，Miss Carley直言網上課程也是一個富彈性的自學途徑，當中「Amazing talker」及「outschool」等平台的課程價錢相宜，亦有不少教師以英語為母語，適合不同年齡的小孩。她更表示，學習語言不一定需要很有系統，小朋友簡單地與教師聊天，已可以有效提升他們講英文的信心。

（「言語治療師媽媽Miss Carley」FB圖片）

將英語融入生活 增加孩子講英文的動機

Miss Carley接受訪問時表示，受廣東話發音影響，普遍孩子都難以正確發出「th」、「r」等讀音，她建議家長與孩子可以一同對鏡練習，讓小朋友清楚看到發音時牙齒與舌頭的動作，先練好口部肌肉，再慢慢練習發音，及詞彙讀音。不過她提醒，對於年紀較小、剛開始學英文的小朋友來說，家長應盡量避免執著於矯正他們的發音或文法錯誤，以免打擊他們自信，最重要是鼓勵他們多說，增加講英文的信心及動機。

Miss Carley又指，小朋友年紀細，加上母語並非英文，難免會出現不喜歡英文或害怕另一種語言的情況，家長應先從孩子的興趣入手，或由較簡單的詞彙開始，鼓勵小朋友多聽多說，亦應多讚美小朋友，例如讚他們使用了那些字詞或形容詞、講到完整句子等，只有多鼓勵才可幫助他們建立講英文的信心。而年紀較大的孩子，家長亦可以盡量將英文融入生活當中，增加他們接觸英文的機會，例如可開啟電影或卡通片的英文字幕，加強他們的閱讀能力。