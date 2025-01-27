大掃除｜年貨塞爆雪櫃怎辦？即學收納7招　用梳打粉可吸走異味

過年前雪櫃已滿到快關不上，異味迎面撲來？這些簡單技巧不僅能讓年貨收得妥當，還能輕鬆去除異味，讓食材新鮮又不浪費！



年節將近，雪櫃成了年貨的臨時倉庫，青菜、肉片、海鮮堆滿，味道混雜成一團，讓人頭疼；放置不當、食物過期，不僅可惜還浪費錢，雪櫃空間有限，整理得當才能提升效率，讓備餐更輕鬆，也為一家人的年節餐桌增添豐盛與安心。《網路溫度計DailyView》蒐集了實用的雪櫃整理妙招，幫助大家從容應對過年大採買的挑戰。

即學雪櫃收納、分類建議：（按圖了解）



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分類與保存小技巧 讓年貨不再塞爆雪櫃

台灣家事達人陳映如於《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》部落格中分享了實用的雪櫃整理技巧，幫助大家解決年節期間雪櫃爆滿的煩惱；她指出，分類和妥善保存是整理雪櫃的核心，不僅能有效利用空間，還能延長食材的新鮮度。

常溫存放區

根莖類如洋蔥、大蒜和老薑，可放在透氣網籃中，底部鋪報紙吸濕，避免發霉也省下冷藏空間。

冷藏區

葉菜類則建議用紙袋或報紙包裹吸水，再套塑膠袋延長保鮮期限；對於容易碰撞變黑的九層塔，可放入塑膠袋，吹入少量空氣保持袋內蓬鬆；門邊因時常開關門，溫度變化大，適合存放飲料、果汁或調味料，乳製品與雞蛋則建議放置內部，避免變質。

水果可以善用買回時附帶的透明收納盒存放，不僅能減少壓壞的風險，還能方便清楚辨識種類與數量；食材按保存期限排列，舊的放前面，新的放後面，既能減少浪費，也讓家人取用更加直觀便利。

冷凍區

冷凍區應將肉類與海鮮分開存放，並使用塑膠袋加夾鏈袋的雙層包裝法，防止氣味混雜；像絞肉這類食材，可壓平後冷凍，不僅受溫均勻，使用時也能輕鬆取出需要的部分，無需整塊解凍。

陳映如提醒，平常應定期整理雪櫃，量力採購，優先使用現有食材，避免浪費，讓雪櫃空間更有效率，備餐更輕鬆。

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雪櫃異味輕鬆搞定！家中隨手小物變身除臭神器

雪櫃整理乾淨後，殘留的怪味卻常令人皺眉，多半來自食材變質或滲漏的殘留，其實，利用家中隨手可得的小物，就能輕鬆去除異味！

陳映如分享了幾個天然又簡單的雪櫃除臭方法，讓人輕鬆擺脫異味困擾。她建議，將梳打粉倒入洗淨後的布甸杯或乳酪杯中，裝至七分滿，上面鋪一層廚房紙巾，再用橡皮筋固定密封，放在雪櫃內即可吸附異味，效果可持續約一個月，操作方便又實惠。

日常食材如檸檬皮、柑橘皮、咖啡渣、茶葉渣，經過晾乾後也能成為天然的雪櫃除臭劑，她提醒，這些材料若受潮變軟，需要即時更換，才能保持最佳效果，簡單易行的方法，不僅避免化學除臭劑的使用，也讓雪櫃維持清新的自然氣息。

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