雪櫃冰格結霜怎辦？有人曾以生果刀刮除　終致「漏雪種」產生爆炸

天氣炎熱，不少家庭雪櫃使用頻率增加，也趁此機會清空久放食物、進行除霜。不過專家提醒，除霜時切勿使用尖銳工具，以免損傷製冷系統，造成雪種（冷媒）外洩或其他安全風險。



根據《新華日報》報道，江蘇南京一位市民日前在除霜時使用水果刀刮除霜塊，卻不慎刺破雪櫃冷管，導致雪種洩漏，產生劇烈爆炸聲響。儘管無人受傷，但雪櫃內部損壞嚴重。專家指出，現今雪櫃多使用異丁烷（R600a）或丙烷（R290）等環保雪種，皆具易燃特性，若遇明火或電火花恐有起火甚至爆炸風險。

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為讓大家正確認識除霜原理與方法，「全國電子」曾於官網分享相關資訊，建議從源頭減少結霜發生。雪櫃開門時，潮濕空氣進入冷凍室與低溫氣體交會，凝結成霜，因此開門次數與環境濕度都會影響結霜程度。

目前雪櫃可分為「直冷式」與「風冷式」兩類：直冷式靠冷凝器製冷，溫度分佈不均、容易結霜，但價格親民且噪音小；風冷式則透過風扇循環氣流，不易結霜、控溫穩定，但噪音與價格相對較高。

常見結霜原因包含：

1. 雪櫃膠條老化或密合不良

2. 頻繁開關門、放入過多食物

3. 高濕環境使用

4. 雪櫃門未關緊

5. 食物溫差大



若要安全除霜，建議先拔除電源，使用乾布擦拭或開門讓霜自然融化；霜層厚時可置入一鍋熱水，關門等待10分鐘利用蒸氣加速融解。最後待內部降溫後再將食材放回，也可考慮選購具抗霜功能的新型雪櫃，減少未來清理負擔。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】