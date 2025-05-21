營養價值比三文魚高！3種魚有益孩子健康「它」EPA、DHA含量居冠

近期台灣營養師黃君聖在Facebook專頁「黃君聖Sunny營養師」分享魚類營養價值排行榜，其中以EPA及DHA含量來看，鯖魚、秋刀魚及三文魚（鮭魚）分別位居前三名，而平價的鯖魚更以含量最高奪冠。



黃君聖指出，魚油中富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，其中EPA與DHA是最重要的成分。EPA具有抗發炎、抗血栓的功效，而DHA則對腦部和眼睛功能有所幫助。由於Omega-3是人體無法自行製造的必需脂肪酸，必須透過飲食攝取。

根據數據顯示，每100公克的鯖魚含有2,851毫克EPA及4,503毫克DHA，位居第一；秋刀魚則含有1,665毫克EPA及2,901毫克DHA，排名第二；三文魚含有2,064毫克EPA及1,614毫克DHA，位居第三。

台灣「無毒教母」譚敦慈也曾在《小宇宙大爆發》節目中表示，她每天都會烹煮魚類，特別推薦鯖魚，認為這是「可以幫助你變聰明的魚」。她也提到，雖然三文魚也很好，但其Omega-3脂肪酸含量不及鯖魚。

針對日常攝取不足或不愛吃魚的人，黃君聖建議可以透過魚油保健品來補充。他特別提醒，魚油最好在飯後服用，因為魚油本身是油脂，需要藉由用餐時攝取的油脂來促進吸收。

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