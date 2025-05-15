提防4種「偽健康食品」！梳打餅熱量高「這飲品」含糖量多過可樂

你是不是也被看似「健康」的食品形象迷惑，覺得多吃幾口也沒負擔？小心！有些食品雖然打着「營養」旗號，實際上卻隱藏高糖、高碳水或高脂肪的陷阱。台灣減重專科醫生陳威龍早前分享4種看似健康，實際上暗藏陷阱的食品，其中不乏號稱添加多種維他命、礦物質的飲品或零食，提醒大家別被「偽健康食品」迷惑。



現代人重視健康，在飲食上小心翼翼，遠離薯片、炸物、蛋糕等罪惡食物，卻沒想到有些食品打着「營養」旗號，對人體沒負擔而多吃，反而踩到高糖、高脂地雷。台灣初日診所減重專科醫生陳威龍日前分享自己逛大賣場的影片，現場講解4款看似健康卻「千萬別多吃」的食物。

以下4款食品，原來暗藏健康陷阱：（按圖了解）



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1. 麥芽飲品：維他命有加，糖也加好加滿

陳威龍說，很多媽媽會讓孩子飲用類似阿華田這樣的麥芽飲品，許多人更是從小喝到大，尤其攤開包裝上的營養標示欄，顯示成分含有維他命A、B雜、菸鹼酸、葉酸和膳食纖維、牛奶等，一看就覺得是種健康的營養飲品。

但其實每100公克阿華田含糖量高達51.8公克，若長期過量飲用，會降低胰島素敏感度，久而久之形成胰島素阻抗，增加罹患糖尿病的風險。所以即使是有營養成分，也不能忽略糖分，喝的時候還是要控制一下份量。

2. 營養口糧：登山好夥伴，但日常吃太補

營養口糧主打高熱量、方便攜帶，適合運動或爬山時補充能量，更被視為野戰必備的救命糧食。但正因為它的作用是方便人體在野外或危急時快速補充能量，所以體積小、熱量卻極高，每一份碳水化合物就達7.1公克。

許多人更認為營養口糧滋味平淡，不甜不鹹、超適合搭配牛奶當作點心，甚至招牌就掛着「營養」，還有甚麼好挑剔？問題是，多數上班族都是坐辦公室、活動量只有上下班通勤，而這類人平日根本用不到這麼多能量，吃多了營養口糧，反而變成多餘的熱量堆積。

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3. 發酵乳：益生菌，但糖也超標

發酵乳含有豐富益生菌，有益於人體，許多人早上會來一瓶當作腸道保養，但一瓶471毫升的發酵乳，含糖量卻高達60.8公克，以世界衛生組織（WHO）建議成人一天添加糖攝取應低於200大卡，以1公克糖熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克來說，已遠遠超過標準。

陳威龍指出，儘管目前市面上也出現所謂的「減糖」版發酵乳，但其含糖量還是不低。而他也提醒，食品成分標示是依含量多寡來排序，以發酵乳成分表為例，含量最高是「水」，其次就是「蔗糖」，等於是把「糖水」喝下肚。

事實上，美國食品暨藥物管理局（FDA）近期修訂「健康食品」標準，將過去認為「健康」的白麵包、乳酪等食品排除，原因就是其糖、鈉、飽和脂肪含量高。而台灣董氏基金會也曾做過調查，發現台灣市售發酵乳普遍添加糖高，甚至有8成發酵乳的含糖量比可樂還要高。

4. 梳打餅乾：以為它清爽，其實是熱量炸彈

不少人都以為梳打餅乾很健康，事實上每100公克就含有60公克的碳水、以及超過24公克的脂肪。

而其成分排第1的是麵粉，第2是油，第3就是糖。簡單來說，這就是一塊「碳水＋脂肪」的餅乾，而且超容易讓人一片接一片，不知不覺就吃過量。所以，別再以為它是健康零食了！

陳威龍提醒民眾，許多產品包裝上寫得天花亂墜，但真正的關鍵還是在「成分表」。只要學會看標示，注意糖、油、碳水的比例，就能在享受美味的同時也顧好身體。

陳威龍建議，購買食品前可先察看成分表。（Facebook / 初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit）

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