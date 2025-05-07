歲半兒子「哮吼」離世！媽媽心碎憶述狀況：看着他口鼻冒褐色泡沫

「哮吼（Croup）」是一種常見的兒童呼吸道感染，雖然致死率僅約0.2%，但若未即時察覺並給予適當照護，仍可能引發嚴重甚至致命的併發症。台灣兒童急診科醫生王聖儒提醒解析哮吼最易忽略的「警訊指標」！



一位心碎的媽媽，在社交媒體上分享自己兒子在生死交關令人難受的景象：「當時醫生巡視對面病床時，我們被吵醒， 轉頭一看，小朋友口鼻冒出褐色泡沫，膚色黑掉了。 我們立刻按鈴呼救。 那一幕，我們永遠忘不了， 小孩子在我們眼前被壓胸急救，每一個畫面都像慢動作一樣，在腦海不斷重播......」

一歲半的孩子，就這樣因感染副流感病毒引起的哮吼，最終併發肺出血與缺氧性腦病變，令人心碎地離開了人世。

這場悲劇讓我們深刻警惕：哮吼，真的不是小感冒！

相關文章：感冒發燒｜嬰兒鼻塞、嘔吐4症狀照顧有技！飲食可嘗試少食多餐

+ 16

一個媽媽的心碎實錄：從「呼吸費力」到悲劇發生的一夜

這位媽媽回顧，四個月前，因孩子持續發燒並出現呼吸困難、聲音沙啞，他們緊急帶孩子至醫學中心急診。

經診斷，孩子為上、下呼吸道皆有異音（stridor & wheezing），懷疑為Croup哮吼與細支氣管炎，醫療團隊施以支氣管擴張劑與腎上腺素治療，但症狀未見明顯改善，白血球飆升至24,000，發炎指數也達7以上。

當晚住進病房後，小朋友持續高燒、呼吸困難（鼻翼煽動、胸肋凹陷）、精神疲憊。雖家長積極反映病情、詢問血氧監測與持續治療方式，但在夜間的照護流程中，溝通與監控似乎出現落差。

直到清晨，家長發現孩子口鼻冒出褐色泡沫、膚色變暗，才驚覺情況急轉直下！雖緊急搶救後恢復心跳，卻因缺氧導致腦部嚴重受損，最終在加護病房努力近兩月仍宣告不治....

「救了近30分鐘，他暫時回來了，但腦部已經嚴重受損，在加護病房努力近兩個月，奇蹟沒有發生，又或許這世界根本沒有奇蹟？」

那一夜，我們做了我們能做的每一件事，反應了每一個異常， 只是，沒有一個人，救得了他。」

媽媽心碎寫下：「那一幕，我們永遠忘不了， 小孩子在我們眼前被壓胸急救，每一個畫面都像慢動作一樣，在腦海不斷重播......」

相關文章：兒童發燒｜嬰幼兒高燒怎辦？3大問題父母最緊張 耳溫槍應這樣用

+ 12

哮吼（Croup）是甚麼？醫生解析易忽略的「警訊指標」

哮吼主要是因病毒感染導致的喉頭或氣管黏膜腫脹，影響氣道通暢。多發生於6個月到5歲幼兒，典型症狀包括：

• 犬吠式咳嗽（Barking cough）

• 吸氣性喘鳴聲（Stridor）

• 聲音沙啞（hoarseness)

• 夜間呼吸困難



臨床上，診斷哮吼的方式有三種：聽診、詢問病史、X光檢查。一般來說，醫生透過前兩種方式即可以確診為哮吼症；但若想進一步確認哮吼症類型，就需要藉由X光檢查方式，觀察患童的「呼吸道狹窄及阻塞程度」，以進一步針對哮吼和哮喘發作的早期症狀（異物吸入、咽部膿腫、血管神經性水腫、喉部腫瘤等）來鑑別診斷。

哮吼症候群3大類型

台灣輔大醫院兒童急診科主任王聖儒醫生表示，哮吼症不單指一種病症，實際上應被稱為「哮吼症候群」，又可細分成三種類型：病毒性、痙攣性和細菌性。

病毒性

哮吼症致病原以副流行性感冒病毒第1、2、3型為主，機率約50％；其他如呼吸道融合病毒、流行性感冒病毒、腺病毒以及冠狀病毒等，都可能引起症狀。此類哮吼症的初期表現類似感冒，如流鼻水和輕度發燒，接着才會發作成哮吼。

痙攣性

又稱為「急性痙攣性喉炎」，通常由病毒引起，好發於1～3歲幼兒，部分患童罹病原因與過敏或心理因素有關。此類哮吼症患者不會發燒，易有鼻涕倒流、胃食道逆流等症狀，有時會因而刺激到喉部而不適。此症常發生於冬天晚上，因此也有人戲稱「午夜哮吼」。

細菌性

又被稱為「急性會厭炎」，而現在因為五合一疫苗的普及，此類哮吼症已比較少見；常見細菌感染種類以乙型嗜血桿菌、甲群鏈球菌及肺炎鏈球菌為主，一年四季都可能發病。

此類哮吼症患者的會厭軟骨腫大如一顆又紅又圓的櫻桃，阻塞氣管入口而造成呼吸困難，促使病患出現狗吠咳聲、身體前傾姿勢、流口水等症狀，另還合併有高燒狀況。

相關文章：流感｜孩童發燒病例激增！不一定是感冒 了解4種呼吸道感染病毒

+ 12

細菌性哮吼症進展快，當出現以下狀況，應儘快就

哮吼是呼吸道感染症狀之一，好發於夜晚，病程約3-4 天，小心處理多無大礙 。或是病童在哮吼病程後，伴隨咳嗽甚至併發氣管炎。但王聖儒醫生提醒，由於嬰幼兒抵抗力弱，且其呼吸道管徑較小，若沒有及時接受治療，較容易病況加重，出現肋間凹陷、呼吸窘迫的狀況，更嚴重者還可能導致缺氧和嘴唇發紺（深青裏透紅），甚至會造成呼吸道阻塞、窒息而死的悲劇。

尤其「細菌性哮吼症」，病程進展會比其他哮吼症更快速、更危險（特別是乙型嗜血桿菌引起的病情）；一旦嚴重發作，可能需要緊急氣管插管或緊急氣管切開術，以輔助患者呼吸，之後還會給予抗生素治療。

因此，王聖儒醫生提醒，若察覺以下狀況，建議父母儘快帶寶寶至小兒急診室就醫，以免延誤治療最佳時機。

1．呼吸非常急促或費力

2．合併39℃以上高燒

3．完全發不出聲音

4．一直流口水

5．活力、食欲很差

6．嘴唇發紺



而這位媽媽，也在孩子住院的夜晚，發現孩子有這些症狀，包括：持續性吸氣聲（Stridor）即使在靜止狀態下仍存在；胸口或肋骨間明顯凹陷，表示呼吸費力；鼻翼煽動、嘴唇發紫，可能是缺氧表現；精神狀態明顯下降：過度疲累、嗜睡、不易喚醒；異常出汗（冷汗）、心跳加速、活動力低落。因為哮吼可輕可重，醫生和家長都須密切觀察孩子的病情變化。更瞭解哮吼的標準治療方式及照顧方式，不再讓遺憾發生。

相關文章：發燒｜體溫越高病得越重？燒得越耐免疫力越高？6大迷思逐一破解

+ 19

醫生提醒：哮吼治療關鍵在於「持續監測與風險分級」

哮吼雖多為自限性疾病，但嚴重型哮吼患者需密切監控血氧濃度、呼吸頻率與神智變化，並按需給予類固醇、腎上腺素霧化治療。

建議治療流程包括：

• 霧化吸入腎上腺素或類固醇（如 Dexamethasone）

• 安置持續血氧監測器（尤其夜間）

• 嚴格評估是否有進一步氣管阻塞或肺部併發症

• 必要時轉入兒科加護病房（PICU）



這名小男孩的離開，是一次沉痛的警鐘，提醒所有父母：「不是因為哮吼危險性高，而是我們不能輕忽小孩每一個求救訊號。」 在醫療人力緊張的同時，除了強化住院期間的監測標準與交班溝通流程，家長也要密切觀察孩子的異狀，避免遺憾發生。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一歲半男童副流感引發哮吼致命亡！這是一個媽媽的心碎實錄：從「呼吸費力」到悲劇發生的一夜....】