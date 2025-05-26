無視家長反對！台保母「奶嘴綁繩」迫男嬰咬食　更曾獨留嬰孩在家

台灣屏東一名5個月大的男嬰被居家保母不當照顧，將奶嘴用繩子掛在耳上以固定於嬰兒嘴上，屏東縣政府社會處調查後，認為陳姓保母此次行為有不當照顧，加上今年已有一次違規事項，指派社工調查，是否涉違反兒童及少年福利與權益保障法。



台灣屏東一名5個月大的男嬰被居家保母將奶嘴用繩子掛在耳上以固定於嬰兒嘴上，縣府社會處調查認為為不當照顧。（聯合新聞網授權使用）

台灣一名單親媽媽於5月21日在社群平台上發文，指出自己5個月大的兒子遭居家保母不當照顧。保母放任嬰兒哭泣不理會，有次他去接兒子時，竟看到放兒子在地板上，保母卻躺在床上自顧自玩手機，讓人生氣。

此外保母還將奶嘴用綁繩的方式，掛在耳上以固定在孩子嘴上，她告訴保母不要這樣，沒想到在訪視人員來時看到這樣的狀況，保母竟向其謊稱是家長要求的；而且保母外出載女兒時，竟把孩子獨自一人丟在家中。

縣府社會處獲報後啟動調查，陳姓保母為屏東縣合格登記托育人員，自2020年至今共收托10名幼兒，今年有一次違規事項，查獲違規後列加強訪視案，由規定一年兩訪提升為每月一訪，並列管追蹤改善情形。

社會處表示，該名幼兒今年2月開始送托，收托期間無異狀，此案陳姓保母將奶嘴用繩子掛在耳上以固定於幼兒嘴上，認為屬不當照顧行為，已指派社工啟動調查是否涉兒權法，後續將邀請相關專家學者組成小組審認。社會處也告知家屬可提供轉托及臨托服務，後續將持續追蹤。

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