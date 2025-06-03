考試周必備｜8大補腦食物 附醒腦穴位＋補腦提升記憶力湯水

考試周｜提升學習效率及專注力不難，必須做齊均衡飲食、適當營養攝取和身心調理！本文更搜集醒腦穴位和調補湯水，有助疏導情緒、減少壓力，同時增強記憶力和專注力！。



8大補腦食物 有助兒童腦部發展

一、雞蛋

雞蛋為優質蛋白質來源，蛋黃營養豐富，其卵磷脂中的膽鹼是構成神經傳導物質的重要成分，可以促進孩童的腦部發育和保護神經系統；維他命B雜幫助體內營養素的代謝和利用，適量吸收有助腦部發育。

二、魚類

鯖魚、三文魚、秋刀魚等魚類富含DHA，是omega-3脂肪酸很好的來源，過去研究也發現補充omega-3對改善學習困難和閱讀障礙有幫助。除此之外，魚類中也含有微量元素，包含維他命B雜、硒及鋅等等。

三、堅果

堅果中富含次亞麻油酸，同為 omega-3 脂肪酸的一員，是腦部細胞發育的關鍵，尤其是堅果中omega-3含量最高的就屬「核桃」。堅果中富含維他命E有抗氧化功效，能保護細胞不受攻擊，此外，堅果中礦物質種類多元，每天吃一小把，也可以避免因微量元素不足影響發育。

四、糙米

全穀類食物為孩童重要的能量來源，糙米中含維他命B雜，有助於腦部發育。糙米更可以一定比例取代精製白米，增加膳食纖維攝取，同時更為「益菌生」供給腸道菌養分，建立良好腸道菌相，很多人說腸道是人類的「第二個大腦」，維持腸道健康也是促進大腦健康的方法喔！

五、深綠色蔬菜

深綠色蔬菜中富含多種維他命、礦物質和植化素，有助於提升免疫，而其中的維他命 B6、葉酸和礦物質鐵、鋅等等，是幼童發展腦部的重要元素。

六、海藻類

海藻類是「碘」的重要來源，缺碘會影響孩童的心智發育。因此建議飲食中多攝取紫菜、海帶、海苔等，或是以動物類的魚貝類補充。

七、牛奶

牛奶除了提供鈣質，還可以提供蛋白質和維他命B雜，提供組織和大腦發育所需。牛奶中的牛磺酸對嬰幼兒來說更是重要、影響中樞神經及視網膜的發育，且牛磺酸可以幫助脂肪代謝吸收，前面有提到大腦細胞的成份來源大多數是脂質，因此若缺乏牛磺酸對大腦發展可能會產生不良影響。

八、乳酪

乳酪是不喜歡喝牛奶的孩子的替代品，同樣提供很好的蛋白質和鈣質，同時也是益生菌的良好來源，可以改善腸道機能及菌相，以提升免疫力，讓孩子的學習力和專注力更加分。

三個醒腦穴位

神門穴

取穴：手腕橫紋處尺側凹陷處

功效：安神定志寧心

可減少情志失調，安穩心氣

期門穴

取穴：期門穴位於第六肋間處，約乳頭直下兩根肋骨後的凹陷處。

功效：可疏肝理氣，化瘀消積。

可改善鬱悶，疏肝行氣。

百會穴

取穴：耳尖向上正中線交錯點

功效：安神醒腦開竅

可升提陽氣，醒腦提神

三款湯水助疏肝補腎

佛手瓜蓮子百合湯 （疏肝）

材料：佛手瓜2個、粟米1條、蓮子12克、百合15克、陳皮1片、豬𦟌適量 煲2小時

功效：疏肝解鬱 健脾安神

猴頭菇小麥安神湯（養心）

材料：猴頭菇2個、小麥15克、茯神20克、響螺30克、南棗5粒 煲2小時

功效：養心安神 益氣除煩

核桃益腦湯（補腎）

材料：核桃30克、杞子20克、淮山30克、栗子20克、黑豆20克、陳皮1角 豬𦟌適量

功效：補腎益腦 健脾明目

提升記憶力湯水

蓮子玉米鬚瘦肉湯

材料：蓮子15顆（連芯）、玉米鬚10g、蜜棗1-2顆、瘦肉一塊

做法：先將蓮子浸泡變軟，再將剩下的材料洗乾淨，放入煲內，大火煮滾後轉小火再煮半小時。

核桃黑豆補腦湯

材料：核桃肉10顆、板栗肉10顆，黑豆20g、鮮山藥半條、陳皮1片、五指毛桃30g、半斤豬展肉

做法：所有材料去皮洗乾淨，放入煲內，大火煮滾後轉小火再煮一小時。

養心安神：枸杞黑棗桂圓水

材料：枸杞子10顆、南棗2顆、桂圓肉5-6顆

做法：所有材料洗乾淨，放入保溫壺中，用熱水焗泡30分鐘，即可飲用。

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