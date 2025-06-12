孩子易分心、情緒波動大?與生活習慣有關 必睇5大營養素+相關運動

小孩注意力不集中、情緒波動大、體力不足等，相信常常讓各位爸媽感到無助。其實這些行為背後可能隱藏著生活方式的問題，尤其是1-6歲的兒童更需要多注意飲食。營養師高敏敏針對上述情況，分享1-6歲兒童較易缺乏的營養以及適合孩子的運動，希望能夠從生活中進行小小的改變，一起建立良好的生活規律。

資料授權：營養師高敏敏



1-6歲兒童較易缺乏的營養

1. 維生素B1

缺乏維生素B1時可能導致孩子動作笨拙、平衡感差。

推薦補充：燕麥、大麥、豆製品、豬肉、酪梨、全麥麵包

2. 維生素D

維生素D能啟動免疫系統 維持高濃度能降低感染風險，缺乏可能會引起過敏、病毒感染，甚至影響骨骼發育。

推薦補充：多吃蕈菇、雞蛋，或帶孩子曬曬太陽

3. 鈣

鈣質缺乏會影響骨骼發育，還可能增加脂肪合成，而補充足夠鈣質能幫助孩子骨骼健康成長。

推薦補充：牛奶、優格、芝麻、芝士、小魚乾、蝦米

4. 鋅

鋅能縮短感冒病程，缺乏會導致免疫力下降、生病時復原慢等。

推薦補充：海鮮、蛋類、紅肉、豬肝和菠菜

5. 鐵

缺鐵可能讓孩子臉色蒼白、發育遲緩。

推薦補充：紅肉、雞肉、魚肉、深色蔬菜、豬血

適合孩子的運動 促進食慾、身高成長

孩子的健康與發展除了飲食營養，運動也是關鍵。高敏敏同時指，適當的運動不僅能讓孩子更聰明、快樂還能促進食慾和身高成長，以下是各大運動類型的推薦與好處分析：

1. 越玩越聰明：足球、羽球、桌球、攀爬

這類運動能鍛煉大腦協調能力、提升專注力和反應速度。透過這些運動，大腦會得到多重刺激，有助於激發創造力及提升學習表現。

2. 越玩越快樂：跑步、腳踏車、躲避球、直排輪

運動能讓孩子釋放壓力、產生快樂荷爾蒙（如：內啡肽）。這些活動更能帶來滿滿的笑聲，也有助於建立積極的生活態度

3. 增加食慾：游泳、跳舞、體操

孩子偏食或食慾不振，常讓家長頭疼，而選擇這些運動不僅能提高孩子的活動量、促進胃口，還能強化消化系統 幫助更好地吸收營養。

4. 常做長得高：籃球、跳繩

想長得高大，這些運動正是促進身高發育的好幫手，若能同時結合充足的營養和睡眠，更能為小孩的身高增長提供強力支援。

高敏敏更提醒，透過飲食與運動的結合，除了能夠幫助小孩健康成長，亦可以逐步改掉那些令人頭疼的壞毛病（如小孩注意力不集中、情緒波動大、體力不足等），只要從生活中進行小小的改變，便能讓子女一起建立良好的生活規律。

改善小孩壞毛病的方法。（圖片授權：營養師高敏敏）

《以上資料獲營養師高敏敏授權》