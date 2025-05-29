潮濕下雨天提防「10大家居問題」！天花發霉、衣物難乾更易有蚊蟲

梅雨季一到，衣服曬不乾、地板濕黏、蚊蟲亂竄，潮濕問題不只影響生活品質，還可能引發發霉、壁癌等居家危機！這次帶你盤點常見濕氣困擾，教你擺脫濕答答的日子。



下雨天崩潰日常，你中幾項？

下雨不是最煩的，真正崩潰的是—家裏變得像濕氣地獄。

衣服怎麼曬都不乾、牆角滲水、地板滑到像溜冰場，空氣又濕又悶，還飄着霉味，搞得整個人心煩氣躁。不只如此，水氣一來，連蟑螂、蚊子都出現湊熱鬧，生活品質大打折；濕氣若長期積在體內，還可能影響呼吸道、關節與免疫系統，小病痛反覆來報到，讓人身心俱疲。

你以為只是下雨，其實是生活被全面打亂的開始。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出「雨天十大居家常見困擾」，包含最讓人崩潰的潮濕問題、發霉困擾、除濕難題與蟲害痛點，你一定也踩過其中幾個地雷。別再讓濕氣牽着走，掌握對的處理方法，讓你的生活在雨天也能乾爽有序！

家居在潮濕天氣下，容易出現的10個問題：（按圖了解）



+ 32

No.1 室內濕氣重有霉味

一回到家，迎面而來的是一股濕悶氣味，彷彿整張泡過雨的地毯覆蓋在空氣中，讓人喘不過氣。屋內濕氣瀰漫，牆上竟冒出霉斑如小菇般蔓延，衣櫃散發出悶臭味，讓人避之唯恐不及。家具受潮還能更換，但若濕氣影響到身體健康，像是皮膚搔癢、呼吸道過敏，那才是真正的惡夢，網友無奈表示：「太潮濕鼻子真的不舒服」。

No.2 牆壁漏水、發霉

每逢梅雨季，牆壁發霉、滲水總是反覆上演，黑斑清不乾淨、霉味揮之不去，不只影響外觀，住起來也格外難受，讓居家品質大打折扣。

尤其連日大雨，更讓不少住戶的漏水問題一一浮現，天花板、牆角像是偷偷打開了水龍頭，讓人煩惱不已。

No.3 衣物、棉被曬不乾有霉味

濕氣才是家裏最難搞的室友，不吵不鬧卻默默搞破壞，濕氣重得甩不掉，悶味卡在衣櫃、棉被曬不乾、衣服穿起來又濕又黏，還散發霉味，長期下來更可能引發皮膚過敏，成了看不見的健康隱憂，網友感嘆「衣服很難晾乾就算了，洗過的衣服還會臭臭的，真的好煩」。

相關文章：晾衫｜只用衣架就做到！5招實用「衣物快乾術」毋懼潮濕天氣洗衫

+ 18

No.4 蚊蟲變多

你是不是也發現，每到雨季過後，家裏的蚊子大軍就開始蠢蠢欲動？半夜被叮醒、身上多了好幾包，一不留意手腳就變紅豆冰！

其實，這樣的環境正是蚊子最愛的樂園，積水更是牠們繁殖的溫床。想要擺脫這些吸血鬼，除了定期檢查並清除家中內外的積水容器，像是花盆底盤、廢棄瓶罐等，保持環境的乾燥也相當重要，別再讓蚊子肆虐你的生活，快動手清除積水，讓牠們無處可生！

No.5 門窗漏水、變形

遇到颱風或豪大雨時，毛巾塞不住、水盆接不完，不只窗框滲水，木頭門窗還可能因膨脹變形，有網友分享實用技巧，「用塑膠袋塞滿窗框可以防止滲水」、「抹布一半朝外，利用毛細原理把水排出去」。

這時可以先檢查窗框是否老化或膠條脫落，再視情況補強；若是小縫隙，可DIY用防水膠或玻璃膠填補；漏水嚴重則建議請專業師傅「打針」，注入發泡材質封堵裂縫，才不會讓雨水一次次攻陷你家防線。

相關文章：抽濕機｜開足24小時 家中濕氣仍重？搭配一電器同用 效果更顯著

+ 4

No.6 天花板漏水、發霉

天花板常見漏水原因，包括樓上管線破裂、排水管滲漏或防水層老化，導致油漆剝落、石膏板鼓起，嚴重時甚至掉落粉塵影響健康！

長期下來，不只水漬難看，水氣還可能滲進牆體，造成結構受損、鋼筋鏽蝕，最終演變成難以修復的壁癌，網友驚訝表示：「之前我在書房（最嚴重的房間）用電腦，天花板直接掉了一塊，砸在我後方…」。

No.7 牆壁、地板反潮濕滑

反潮就像牆壁和地板開始「冒汗」，當濕氣過重遇上冷冷的表面，便會凝結出水珠，讓整個家濕答答，一不小心還可能跌倒。日前一名網友在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示家中因南風吹拂導致牆壁與地板潮濕，早上起床時不慎滑倒受傷，懷疑骨頭裂了，打算就醫檢查，並計劃向未擦乾地板的大嫂索取醫藥費，引發討論，對此網友不買單回應「奇葩耶，自己不小心關大嫂什麼事」、「妳沒那麼脆弱，更沒那麼容易骨頭裂」。

相關文章：抽濕｜牆壁、地板濕到出水？7招避免家居反潮 室內晾衫應這樣做

+ 10

No.8 家具潮濕變形、發霉

家具一潮濕就容易變形、發霉，真的讓人又氣又無奈，尤其木質家具，容易因此表面起泡、變色，甚至開始發出霉味。不只影響外觀，也會縮短使用壽命，還可能成為細菌滋生的溫床。

想讓家具遠離濕氣侵襲，日常保養很重要，平時保持室內通風、控制濕度，避免家具直接接觸水分。木質家具可定期擦拭木材保護劑，形成防潮膜，有效延長使用壽命；千萬別長時間曝曬，不但無法除濕，還可能讓木頭乾裂、損傷更嚴重。

No.9 玻璃易起霧

早上起床一拉窗簾，玻璃整片霧茫茫，外面風景像開了柔焦濾鏡，拿布一擦，沒兩分鐘又起霧，根本逼瘋強迫症。這種惱人的現象，多半是因為玻璃內外溫差大、濕氣又重，想改善，得從這兩點下手。

最簡單的方式，是在擦完玻璃後噴上一層防霧劑，或用肥皂水、酒精簡單處理一下，讓表面多一層保護膜。當然，根本之道還是保持室內通風、控制濕度，才能真正擺脫起霧困擾。

相關文章：浴室｜玻璃膠發霉怎清理？網民稱有「這2法寶」 黑點統統消失

+ 2

No.10 皮製品易發霉脫皮

自從「皮衣刀客」英偉達行政總裁黃仁勳來台，那股率性有型的皮衣風潮也在台灣延燒。不過在北部這種經常下雨、空氣濕悶的環境裏，皮件、皮衣最怕的就是悄悄發霉。換季收好後再拿出來，滿是霉點、還脫皮龜裂，讓人看了欲哭無淚，網友表示：「台灣北部的潮濕，真的不適合皮衣」。

想維持皮件好狀態，除了收納前放在乾燥通風處，也別忘了定期擦上皮革保養油，就像幫它們敷面膜，防霉、防裂，才能讓愛物保持最佳狀態；另外，家裏像是皮梳化、皮椅、皮革靠墊也別忽略，同樣需要細心保養，才能不被濕氣偷走質感與壽命。

分析說明



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年4月7日至2025年4月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



（DailyView網路溫度計授權使用）

延伸閱讀：

除濕機「這樣繼續用」超危險！3招防止意外自燃

廁所無窗太潮濕有解？這家電一鍵解決問題 輕鬆打造乾爽舒適空間

反潮是什麼？7個步驟教你輕鬆防潮 迎戰3月濕氣

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】