暑假更要留神！台調查：4成孩子每日上網4小時　小心成性犯罪目標

在數碼科技快速滲透日常生活的今日，智慧型手機與社交媒體已成為許多兒童成長過程中不可或缺的一部分。隨着孩子越來越早接觸電子產品、每日使用時間不斷攀升，其社交互動、情緒發展與認知能力正面臨前所未有的挑戰。



兒少首次接觸年齡降至7歲 親子衝突、教養壓力跟著飆升

根據台灣iWIN網絡內容防護機構對台灣兒少網絡使用行為調查顯示，兒少每日平均上網時間從2021年的3.17小時增加至2024年的3.96小時，首次接觸網絡的年齡也從8.7歲降至7.1歲，顯示電子產品與兒少生活日益緊密。

不僅如此，據台灣兒童福利聯盟（2015、2014年）調查，約有20%至25%的兒少曾因電子產品使用與家長產生衝突，另台灣衛生福利部統計，兒少遭身體不當對待案件中約有16%與管教兒少電子產品使用有關，顯示數碼時代的親子教養課題更加嚴峻。除電子產品引發親子教養的衝突外，兒少的網絡安全意識亦令人憂心。

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半數兒少社群無隱私設定 恐成性犯罪目標

此外，根據台灣家扶基金會2025年最新調查，約半數兒少認為可以在社交媒體上公開個人資訊，且有近5成的兒少不知道如何設定社群平台隱私權限，另有4成表示家長從未與他們討論過網絡安全議題。這使得兒少在缺乏防護的情況下，易成為性剝削受害者，甚至捲入網絡犯罪。

根據台灣內政部警政署及本部統計，2024年遭受性剝削的兒少中，有7成案件是透過網絡媒介，而性剝削嫌疑人中有一半是兒少，犯罪手法有9成涉及性私密影像犯罪。

共同守護兒少 把關數位安全

對此，台灣親子教養專家王晴則指出，親子協商電子產品使用的過程中應堅持底線，同時給予空間與原則，而教養的關鍵應從家長自身做起，避免電子產品成為「數碼保母」；台灣展翅協會陳時英組長提及，青少年因為對親密關係的好奇及渴望，在數碼環境更易展開與性有關話題，提醒家長教導孩子辨識網絡危險信號，建立信任感成為孩子求助時的後盾。

台灣衛生福利部保護服務司司長張秀鴛呼籲，電子產品產品本身並非問題，關鍵在於如何正確使用並建立合理界線。她強調，應避免為了使用電子產品而傷了親子關係，父母能以身作則，做個好榜樣，理性與孩子討論合理電子產品使用規範，積極與孩子溝通網絡安全議題，上網設底線，安全不脫線，在數碼時代的浪潮下守護兒少平安成長。

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