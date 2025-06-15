以為是蚊赧！女童全身40處冒紅腫「竟患這病」打過疫苗不代表免疫

即使接種過疫苗，不代表終身免疫，爸媽們還是要幫家中寶貝做好各種防護！一位10歲女童連續兩天全身紅腫，以為是蚊子叮咬，從第一天16顆，接連第二天就變成40顆紅疹，爸媽急帶孩子求診，醫生一看確診「水痘」！



即使接種過疫苗，不代表就終身免疫，爸媽們還是要幫家中寶貝做好各種防護！一位10歲女童連續兩天全身紅腫，起初以為是蚊子叮咬，從第一天16顆，結果第二天就變成40顆，爸媽急了帶孩子求診，醫生一看確診為「水痘」！

相關文章：別輕視唇皰疹！2歲男童被親吻眼睛周圍 左眼受感染失明更破了洞

+ 4

蚊子狂叮40個包，以為是蚊子叮！？

幼嫩的皮膚一點一點紅紅的，就是蚊子叮嗎？那可不一定。北部一名10歲女童某天身上出現16顆紅腫，起初爸媽不以為意，幫孩子擦了止癢軟膏，竟沒想到情況沒有好轉，隔天竟然激增到40顆，就連頭上、臉上都陸續出現，這時父母才緊張了。

本以為是蚊蟲叮咬，殊不知越長越多、越來越癢，前一晚就已經抓破身上好幾處，爸爸急問女孩，「全班只有你被叮嗎？」女童回答說到，「對啊！」媽媽則同步打到住家附近的家醫科求助，「蚊蟲叮咬是否該看醫生？」聽到肯定答案立即帶女童就診，後經過醫師檢查發現，竟然是確診「水痘」。

打過疫苗，還是得「水痘」

水痘和蚊蟲叮咬的皮疹真的非常相似。經過醫師仔細看診過確定，是得了水痘。女童回想，兩周前安親班同學就有人確診水痘。

女童第一顆是在肩膀冒出，照理來說，如果是蚊蟲叮咬應該會慢慢好轉，但是卻沒有任何好轉的跡象，反而是胸口或是背部，開始出現一顆、兩顆，像是蚊子叮的包，而且會癢，數量也越來越多。幸好及時就醫，醫生提醒一旦抓破就會產生刺痛感，而且是會留疤的。幸好女童曾經打過疫苗及時就醫，否則情況再嚴重一些 ，就會讓她奇癢無比，甚至影響日常生活。

相關文章：發燒｜別叫醒孩子吃藥！兒科醫生分享心得 3個「不」你或常做錯

+ 8

蚊子叮咬與水痘紅疹，差在哪裏？

水痘與蚊子叮咬，真的非常類似，到底差在哪裡裏? 只不過被蚊子叮咬，皮膚嚴重發炎，形成血管性水腫後，有些部位會因真皮受傷，出現纖維化的現象，造成皮膚表面摸起來硬硬的；多數硬塊會隨着時間過去，自行軟化消散。而水痘則是皮膚會開始出現類似紅疹的壯況，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現，隨後發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹，最後留下粒狀痂皮。

水痘好發在早春，傳染力極強

水痘曾是多數兒童生活中常見的疾病，隨着水痘疫苗的普及，已經不再像過去那麼頻繁。但是水痘仍然是需要關注的傳染性疾病，其對於成人來說，症狀可能更加嚴重。水痘多好發於冬季及早春，傳染力極強，傳播路徑為接觸傳染、飛沫傳染與空氣傳染三種。

傳染風險高，成人感染情況更嚴重

另外，研究顯示，一旦罹患水痘，其家人被傳染的機率高達85-90％，且相互傳染的風險很高。從來沒得過水痘的孩子，在與患者接觸的72小時內盡快補打水痘疫苗，可以大大降低被傳染的機會；最慢5天內接種疫苗，都還有7成的保護力。

而且，台灣疾管署資料也指出，雖然水痘健保門診率呈現逐年下降，但是好發年齡層已經從原本3到9歲的兒童，近年逐漸後移至9到15歲。一般而言，年齡越大感染後的症狀越嚴重，尤其成人一旦感染可能引發肺炎、腦炎、續發性感染和敗血症等，需要住院治療，甚至嚴重者有死亡風險。

相關文章：傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

醫生 : 打過疫苗症狀會和緩許多

許多人認為，水痘得過一次就沒事了，但其實水痘病毒會留在身體裏一輩子，且只要免疫低下的時候就會發作成帶狀疱疹（也就是俗稱的生蛇），可能會傳染給家人。另外，帶狀疱疹其實有嚴重的併發症，例如失明、失聰，或可能造成憂鬱的帶狀疱疹後神經痛等。

台灣畇力診所薛如婷院長就說到，近期就有不少水痘案例前來就診，通常打過疫苗狀況會輕微，一旦從來沒打過疫苗的人確診，全身會嚴重到都是紅疹，令人措手不及，而且水痘有時會合併發燒，父母需要特別注意。除了醫生開藥，禧悅生產後護理之家陳麗曲護理督導長也建議，也可以到藥房購買水痘專用軟膏，水性質地為佳，才容易吸收產生止癢療效。

預防水痘，應接種2劑疫苗

研究指出，接種1劑水痘疫苗的保護力約81％，打滿2劑水痘疫苗的保護力大約可達92％。疾管署建議，4-6歲孩童可依醫囑自費接種第2劑水痘疫苗，若孩子已超過建議接種年齡仍可施打疫苗，在沒有得到水痘之前都來得及，應盡早安排孩子接種第2劑疫苗。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：以為蚊子狂叮40個包？？女童全身「紅豆冰」卻被確診為水痘，家醫科醫生：即使打過疫苗，還是會得】