45÷9(3+2)答案是「25」還是「1」？原來計算次序要按「這準則」

近日外國網絡上出現幾道數學計算題，雖然看似像簡單的小學數學題，卻讓一票網友想個不停。舉其中一題「45÷9(3+2)」為例，許多人認為是1，但外媒引「PEMDAS」準則稱1是錯誤的，正確答案應是25。不過有數學老師指出，這題在命題上本來就有問題，應該要在9和(3+2)之間加上乘號，避免引發誤會。



《每日郵報》報道，「PEMDAS」中的P代表括號（parentheses），指在括號內的數字都應先算出來。其次，E為計算指數（exponents）。接下來為乘法和除法（MD，multiplication and division），依照原則應依等式中的寫法從左至右計算。 最後，才是計算加法和減法（AS，addition and subtraction）。

報道引內行網友的話指出，在計算首段這道題目時，應當：

1. 先計算出3+2等於5。

2. 再來，應當從算式的左至右看，算出45÷9等於5

3. 再將這個5乘以方才3+2得出的5，答案為25



報道提及，有許多人會算錯，是因為在計算出3+2後，先把5乘上9得出45，再把45除以45，才得出1的答案。

事實上，此類題目已在網路上流行過一陣子，相關題目還有「6÷2(1+2)」以及「8÷2(2+2)」，答案往往掀起兩派論戰。網絡上甚至出現不少有趣迷因，讓人看了會心一笑。有數學老師指出，以「45÷9(3+2)」為例，不應省略後面9和(3+2)之間的乘號，否則人們容易將9(3+2)視作一個數，進而引發爭議。

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