孩子「學習得過且過、電話不離手」先別責怪！他們對此或也感掙扎

編按：孩子電話總不離手，其實在忙甚麼？他們學習變得得過且過，亦是正常嗎？以下內容節錄自《智慧型手機養大的孩子》一書，藉作者分享日本當代學生的生活及學習心態，各位父母應能略懂自己孩子的想法。



與同學時時連線

日本國中一年級的學生，持有智慧型手機的比例高達80％。他們會使用手機做什麼？

根據兒童家庭廳〈令和五年度（2022年）青少年網路使用環境實況調查報告書〉指出，第一名是觀看影片（88％）、第二名是發布內容或互傳訊息（84.9％）、第三名是查資料（83％）。換句話說，使用手機的時間大部分花在影片、社群平臺及搜尋上。

（按：在臺灣教育部〈112年（2023年）臺灣中小學學生網路使用行為調查報告書〉中，國中生持有智慧型手機的比例為87％。使用手機上網時，最常進行的活動為玩遊戲〔77.6％〕、使用社群平臺〔75.3％〕和影音網站〔72.9％〕。）



不論是LINE、X（舊名Twitter）或Instagram，社群平臺連結了人與人之間的關係。只要使用得當，就能成為日常生活的武器。

不過，社群平臺上的關係，有時反而讓孩子很痛苦。

關西地區一名四十多歲的女老師說：

．「我覺得現在的學生生活很吃力，即使在放學後，也要一直用社群平臺跟朋友連線到深夜，幾乎沒有時間從學校的人際關係中解脫。」

．「才剛回到家，幾分鐘前才道別過的朋友，就已經透過社群平臺傳來訊息或照片。不論是晚餐時間，還是讀書、洗澡時也是如此。這種情況會一直持續到睡前，甚至是已經入睡。」



我常常聽父母說，孩子們即使回到家，也會一直在社群平臺上跟朋友聊天。直到不久之前還只是傳文字訊息，近年來則改用視訊通話。

上述情況常見於準備段考或其他考試時，由於這段期間學校課程會縮短、沒有社團活動，所以學生們會提早回家。

在沒有智慧型手機的時代，假如學生覺得提早放學很無聊，就會傳送簡訊給朋友，或是約同學到圖書館或速食店一起用功。

然而，現在的國中生拿起智慧型手機，就能利用通訊軟體（例如LINE）打視訊電話互相聯絡。他們跟幾個朋友建立群組，不間斷的視訊通話，從傍晚到深夜，都一直在線上查看彼此用功的模樣。

一旦這個現象變得理所當然，不僅是考試期間，在日常生活中也會進行視訊。他們不見得會說話或是玩同一款遊戲，而是將手機放在書桌或床邊，另外拿平板觀看自己喜歡的影片或聽音樂。偶爾看一下對方在做什麼，再鑽進自己的世界裡。

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寧可被監視，也不要當邊緣人

為什麼想要跟朋友聯繫到這種程度？

我向採訪時遇到的一名女國中生拋出這個問題。她跟朋友建立的聊天群組不只一個，每天會花上幾個小時視訊，她說：

．「我認為，即使我們都不說話也仍這麼做的原因，大概是為了讓彼此安心。」

．「假如能夠透過手機隨時看到對方，不就表示這個人跟我是朋友嗎？反過來說，當我獨處時，就會開始擔心各種事，例如對方是不是討厭我，或是朋友是否正在跟別人在做某件事。所以，只要隨時能透過手機看到彼此的臉，就不必對此感到焦慮。」



在沒有智慧型手機的時代，沒有方法可以求證朋友在放學後，是不是跟自己以外的人玩耍，或是在家裡做什麼。

不過，有了智慧型裝置後，孩子們就可以時時查看朋友在做什麼。因此，他們會產生一種心理，要是沒有時時聯絡就會不安，只好用社群平臺束縛彼此，以獲得安全感。

孩子們為掌握彼此狀況而使用的工具，除了通訊軟體之外，還有如whoo或Jagat等共享即時定位資訊的應用程式。

這些APP可以瞬間查出使用者的所在地，並透過聊天室傳送訊息。孩子們將這些程式安裝在手機上後，就能看到朋友當下的位置，並詢問對方「你在那裡做什麼」，甚至是監看交往對象或鍾情異性的動向。這在國、高中生之間蔚為熱潮。

不論是視訊通話，還是共享位置資訊的應用程式，孩子們是否會討厭時時處於被監視的狀態？

先前的女學生表示：「不太會在意吧？假如討厭（被別人知道）的話，關掉手機電源就好了。更討厭的是，如果我是唯一不這麼做的人，反而覺得像被同儕排擠一樣。」

另一位男學生也說：「明明大家都互相連線，卻只有我沒這樣做，那不就是『邊緣人』嗎？這樣別人就會覺得我是個小咖（按：小角色、可有可無的小人物。「咖」為cast〔角色〕的音譯），很遜（丟臉）。」

照理說，孤單一個人不見得意味著「孤獨」。反倒是人與人的關係越緊密，精神就越容易感到疲憊。這種時候就要離開群體，騰出個人時間治癒心靈。

不過，國中生的共通點，就是害怕因為不共享資訊而成為邊緣人。與其成為邊緣人，不如隨時保持聯繫。

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我的能力只有這樣

如今，日本學力程度高的升學型學校，以培養世界級人才為目標，推動國際化教育，讓學子們掌握國際觀。

我每年會走訪幾次這些日本高中，除了採訪，也會舉辦演講。有時，在演講之後，學生們會透過社群平臺傳送訊息給我。從他們的社群平臺個人簡介中，可以看到一個共通點。

這些學生會得意洋洋的寫出就學高中的名稱，例如「○○高中三年國際課程」。假如參與了強校的社團活動，也會寫上「○○高中○○社進軍國民體育大賽」，一流大學的學生也會寫著「○○大學，○○研討會，國際協力團，○○公司實習生」。不過，學力程度越低的學校，這種情況就越少。

學歷是學生以努力為代價取得的社會地位，想在社群平臺上誇耀是正常現象。大人們其實也是如此。

關東地區一名五十多歲的知名升學高中男老師說：

．「過去，就算升上名校，只能從制服或學生書包察覺到這一點，現在則可以藉由社群平臺展示學歷給不特定多數人看。我也聽說有男學生在社群平臺寫上校名之後，追蹤者就增加了。也會有陌生的女孩看到校名就追蹤，並傳送訊息給他。到了校慶時，就能與這些網路上認識的女生約見面。」

．「從這方面來看，學生們彰顯學歷的地方增加了，對於高學歷或成為菁英的抱負也變得非常高。」



前幾章中提到，首都圈的小學正在掀起國中應考熱潮，而在高中和大學入學考試，名校之間的競爭也十分激烈。

此外，由於這樣的孩子從小就接受國際教育、職涯教育及企業家精神教育，將目標放在出國留學、就業於海外企業及創業的人也很多。總體來說，現今的升學意識比過去還要高。

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高學歷不再是目標

不過，並不是所有高中生都有同樣的想法。

當我詢問高中老師們時，發現大多數老師都表示，力爭上游的幾乎都是前段學校的學生，整體來說，高中生幹勁反而是低落的。

關西地區一名五十多歲的男老師說：

．「我們學校的程度，勉強可以列入縣內的前段班，屬於上流中的下流。因此，即使是校內成績中等的學生，只要拚命努力，也有機會升上東京或關西地區的一流大學。」

．「20年以前，只要在校成績不錯，學生從二年級結束社團活動後，就會以一流大學為目標，不顧一切努力。就算沒考上，也會選擇重考，並以相同的大學為目標。」

．「然而，如今目標高遠的學生變少了，得過且過的人大幅增加。因此，雖然縣內排名不變，進入知名大學的學生卻有所減少。」



現今企業在招募時，已經不再重視學歷，學校派系也正在消失。將學歷納入結婚條件的人也減少了。隨著學費高漲，追求升上一流大學而不惜重考的缺點大於優點，不少人就此放棄。

該名老師並不是在感嘆一流大學的學生減少，而是指出，設定高目標並為此努力對現代學生而言，不再是合理選擇，甚至從一開始就沒有打算設立目標。

老師表示，透過升學就業諮詢就可以窺見學生們的積極性不再。在這所高中中，升上三年級要決定未來出路時，說出以下這些話的人不在少數：

•「我不喜歡唸書，讀現在成績能去的學校就行了。」

•「選離家近的學校就行了。老師，請幫我從中選一些我可以上的學校。」

•「要是報考好幾間學校都落榜，報名費就白花了。所以我要靠推甄入學，排名後面的學校也沒關係。」

•「朋友說要去○○大學，所以我也要去。」



直到十幾年前，如果學生在升學就業諮詢時這樣說，老師就會搧風點火道：「只要擁有高遠的目標，就能開拓出不同的人生喔。」不過，最近這種言論再也無法打動學生。

老師繼續說道：「現在，不惜重考也要上大學的，只剩志在醫學院或牙醫系的學生。然而，他們大多不是因為自己想考上，而是身為醫師或牙醫的父母，要求他們繼承家業，無可奈何之下不得不重考。這些學生會抱怨父母不准他們就讀醫學院以外的科系。」

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不願意挑戰高目標

根據大學入學共通考試（按：日本的大學聯合入學考試，相當於臺灣的學測，於2021年起實施）和大學入試中心試驗（舊制）的報考數據，以往重考生最多的年度為1994年的192,208人，2024年度為是68,220人，減少為三分之一。

社會背景不同也是形成這個現象的原因之一，如果這個問題只出現在升學方面，還沒有嚴重到需要大驚小怪。然而，幹勁低落的心態也能在其他地方看到。

現代孩子們會用「動力」來表示幹勁。

他們會說「沒有動力，所以不想去學校」，或是「今天動力很低，所以就不去社團活動了」。升學就業諮詢時則會變成「因為沒有動力，所以當不成重考生」。

除了升學就業諮詢外，還有哪些情況能感受到學生們的消極？東海一名中等程度的公立高中四十多歲男老師說：

．「我認為，這種現象也體現在社團活動中。不論是棒球社或橄欖球社，體育類社團的學生通常會追求更高一層或兩層的目標。像是出戰甲子園，或是出戰花園橄欖球場（按：日本最古老的橄欖球場，被譽為高中橄欖球的聖地，每年都會舉辦全國錦標賽）。能進入縣立大賽等級的社團也很有幹勁，因為以前最好的成績是前八強，所以今年就以前四強為目標。

．「然而，如今能設定高目標的孩子幾乎絕跡了。他們不會抱太大的期望，會毫不在乎的說：『因為去年打進第三場比賽，今年要是也打進第三場就好了，即使第一場就輸了也沒關係，只要開心就好。』當老師說要以參加全國大賽為目標，他們要不是嘲笑，就是把這當成職權騷擾。」



類似昭和時期那樣的「熱血運動精神」已經完全落伍了。不過，適度擁有高遠的目標，朝這個方向努力後就會成長，這也是現實。為什麼現代學生不再這麼想？

該名老師表示：

．「他們大概是過於重視過去的數據或自身的能力，並將此化為數值，片面斷定學校程度或自身水平就只有這樣，也就不會期望更多了。

．「另一個原因則是大家常說的性價比（cost-performance ratio，簡稱為CP值。為性能和價格的比例）或時效比。追求超過自己能力的事物，效率會很差。因此，對他們來說高遠的目標是不合邏輯的。」



挑戰高目標的確有的可能失敗。不過，對高中生而言，挫折的經驗會成為生活上的精神糧食。即便沒有成功，也能透過以往努力的經驗，思考下一次該怎麼做才能取得更好的成績。

然而，老師口中的學生似乎認為失敗是人生的汙點。所以，高遠的目標本身沒有意義。

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《智慧型手機養大的孩子》（大是文化授權使用）

書名：《智慧型手機養大的孩子》

作者：石井光太，日本紀實作家，長期關注文化、歷史及社會現象

譯者：李友君



【本文獲「大是文化」授權轉載。】